Lega Prato, Ovattoni ufficializza l'ingresso di Claudiu Stanasel

Claudiu Stanasel ha ufficializzato, in questi giorni, il passaggio alla Lega di Salvini. "Da oggi – afferma Patrizia Ovattoni, segretaria provinciale del Carroccio – avremo modo di incrementare, all'interno del nostro partito, le politiche giovanili sul territorio in previsione delle prossime amministrative che si terranno in diversi comuni della provincia".

"La scelta di Claudiu di entrare nella Lega - continua la segretaria del Carroccio - nasce dalla sua piena condivisione della visione e del programma politico nazionale di Matteo Salvini nonché dal suo grande apprezzamento dell'ottimo lavoro che il partito sta portando avanti qui a Prato".

"Sono certo - afferma Stanasel - di aver trovato una squadra capace con cui mettermi subito a lavoro in vista della grande sfida elettorale che dovremo affrontare fra pochi mesi per ridare speranza e futuro alla città di Prato".

Fonte: Ufficio stampa

