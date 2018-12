Liceo Montale, alternanza scuola-lavoro in Svezia per quindici studentesse

Grazie ai fondi europei del Piano Operativo Nazionale (PON) 15 ragazze del Liceo "Eugenio Montale" di Pontedera sono impegnate in questi giorni (sono partite il 27 novembre e torneranno il 17 dicembre) in un'esperienza internazionale di alternanza scuola/lavoro nella città di Skovde in Svezia.

Durante queste giornate le studentesse potranno conoscere il sistema educativo svedese e visitare alcune realtà di eccellenza sia nell'ambito della prima infanzia che nei settori dell'inclusione e dell'educazione permanente. Spiega il coordinatore del progetto , prof. Marco Mannucci: "La realtà scandinava è considerata a livello mondiale come un punto di riferimento per i sistemi educativi, abbiamo quindi deciso di realizzare questa esperienza proprio per valorizzare i percorsi di studio dei nostri licei e in particolare del Liceo delle Scienze Umane che vede nel proprio curricolo materie come la psicologia, la sociologia e la pedagogia".

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Lucia Orsini inoltre sottolinea come siano in cantiere altre esperienze di mobilità all'estero per un consistente numero di studenti: "dopo l'esperienza svedese partiranno, grazie ai fondi europei, altri studenti per Dublino e poi ancora per il Portogallo e per l'Inghilterra, vorremo, infatti, arrivare ad offrire esperienze internazionali gratuite a un numero crescente dei nostri studenti"

Al rientro dalla Svezia gli studenti presenteranno con un incontro pubblico la propria esperienza in una realtà che garantisce servizi socio educativi di altissimo livello.

Le quindici studentesse partecipanti sono: Donati Marika, Pacini Maria Vittoria, Martino Greca, Favilli Eleonora, Fatticcioni Milena, Bertoncini Elena, Bertoncini Giulia, Vanni Francesca, Ferrara Giada, Greta Danzini, Faleri Rebecca, Centi Giulia, Ozan Luana, Lamkja Denisa, Doveri Alessandra. Accompagnati dai docenti Landini Simona, Tani Stefano e Marrucci Maria.

Fonte: Ufficio stampa

