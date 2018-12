Manifestazione degli animalisti a Siena, Michelotti: "Desta preoccupazione"

"Ci desta una certa preoccupazione la manifestazione degli animalisti prevista domenica 9 dicembre - spiega in una nota l'assessore alla sicurezza a Siena Francesco Michelotti - Sappiamo bene che esiste un diritto costituzionale di manifestare, in ossequio al quale il Questore ha concesso la piazza.

Tuttavia sui social, i toni della manifestazione animalista sono bellicosi e la piega che sta prendendo la cosa non è delle migliori. A nostro avviso - prosegue Michelotti - proprio per questo motivo c’erano i presupposti per vietare la manifestazione come abbiamo chiesto dall’inizio, o quantomeno dirottarla in siti meno rischiosi della città. Piazza Amendola e’ prossima a negozi e abitazioni e i toni assunti dai manifestanti sono tutt’altro che concilianti: mi preoccupo inoltre per l’incolumita’ degli appartenenti alle Forze dell’ordine.

Questa non è una manifestazione per gli animali, ma solo contro la città di Siena, la sua identità, la sua storia e la sua tradizione. Siena e’ il Palio, il Palio e’ Siena.

Chiediamo a tutti i senesi e contradaioli - prosegue Michelotti - di non cadere in alcuna provocazione e di far regnare l’indifferenza come miglior antidoto alle ridicole contestazioni di domenica prossima".

Fonte: Comune di Siena

Tutte le notizie di Siena