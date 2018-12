PaP, dalla Valdera l'abbraccio agli operai Bekaert: apericena solidale a La Rotta

Martedi 4 dicembre dalle ore 19.30 al Circolo arci "Il Botteghino" (Via Toscoromagnola - La Rotta, Pontedera) si terrà l'apericena a sostegno degli operai della Bekaert di Figline Valdarno. Il costo è di 5 euro, disponibili anche piatti vegetariani e vegani.

Tutto il ricavato dell'apericena e le offerte della serata saranno devoluti al sostegno e alla lotta dei 318 operai che rischiano il posto di lavoro. All'iniziativa interverranno una delegazione di operai Bekaert e operai e delegati Piaggio.

Chi avesse intenzione di partecipare all'apericena, per facilitare con i conti chi cucina e per non fare spreco, può mandare un messaggio Whatsapp al 3289253172