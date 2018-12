Quarrata accende il Natale, inaugurata 'L'arte del Presepe'

Ieri pomeriggio (sabato 1 dicembre) alle ore 16.00 al Polo tecnologico il Sindaco Marco Mazzanti ha inaugurato la mostra “L’arte del Presepe”, un’esposizione di presepi originali realizzati da artigiani, scuole e associazioni del territorio.

Gli autori sono in tutto 19, suddivisi in due categorie: della prima, dedicata ad “artisti e artigiani”, fanno parte Franco Biagini, Alberto Bertocci, Stefano Innocenti, Franco Melani, Maurizio Pagano, Gabriele Pillitteri, Enzo Valentino, Lorenzo Vezzosi, Giovanni Zingarello; la seconda è composta invece da “scuole, enti e associazioni” e nello specifico da Oami, Pantarei, scuola dell’infanzia paritaria Bargellini, scuola dell’infanzia statale Munari, scuole dell’infanzia paritaria Sacrocuore, scuola dell’infanzia statale Manzi, “Manicreando” (a cura di Giorgio Butini e Associazione Syntesis), istituto comprensivo Nannini, liceo artistico Petrocchi. Come ogni anno tutti i visitatori potranno esprimere la loro preferenza tra tutti i presepi in mostra e, alla fine, il più votato verrà premiato dall’Amministrazione comunale. La mostra, ad ingresso gratuito, rimarrà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio, esclusi il 25 dicembre e il 1 gennaio con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il 24 e il 31 dicembre la chiusura sarà anticipata alle 18.

Dopo l’inaugurazione della mostra, alle 17 in piazza Risorgimento il sindaco Marco Mazzanti ha acceso, come da tradizione, le luminarie cittadine e le luci del grande albero di Natale di piazza Risorgimento, realizzate quest'anno dall’Amministrazione comunale. Questo momento è stato coronato dalla musica della Filarmonica Giuseppe Verdi e dalle voci del Coro Pistoia Gospel Singers diretto da Silvia Benesperi. Ad ogni bambini presente è stato inoltre regalato un palloncino colorato.

Il calendario del “Natale a Quarrata” conta quest’anno oltre 50 appuntamenti: dalle proposte di natura commerciale, come i mercati straordinari e i mercatini natalizi, alle iniziative di solidarietà e di beneficenza realizzate dalle associazioni del territorio, dagli appuntamenti nelle frazioni (Valenzatico, Montemagno, Tizzana, ecc.), alle proposte per bambini nelle scuole dell’infanzia, nei nidi e nella biblioteca comunale Giovanni Michelucci.

