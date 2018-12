Spariscono due cavalli di razza, nuovo furto a La Catena

Dopo il caso di qualche mese fa a Staffoli, nel Comprensorio del Cuoio si registra un altro furto di cavalli. Stavolta ci si sposta a San Miniato, per la precisione a La Catena. Come riporta La Nazione, sono stati rapiti due Frisoni (iscritti al Friesian Horse Italia) a una coppia di empolesi.

Si tratta di due cavalli pregiati e utilizzati nelle parate e nel traino delle carrozze, per un valore economico complessivo di 10mila euro. Giuseppe Vicario e Alexandra Hoffman, i due proprietari, hanno già denunciato la scomparsa dei due animali - la femmina Marit Fan Thabor e il maschio Darko II - e sembrano certi che i cavalli non siano andati via volontariamente. Non sono presenti pedate nell'area dove i due empolesi tengono la femmina e il puledro, infatti.

