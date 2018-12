Tnt Empoli, due quarti posti agli assoluti invernali Open a Riccione

Due quarti posti del T.N.T. Empoli ai campionati italiani Assoluti invernali Open di Riccione in vasca di 25 metri. In entrambi i casi, è stata Linda Caponi, tesserata anche dal Centro sportivo Carabinieri, a mancare il podio d'un soffio. La diciannovenne nuotatrice di Fucecchio, allenata dal dt Giovanni Pistelli, ha intascato la cosiddetta medaglia di legno sui 200 stile, scendendo comunque sotto i 2' col tempo di 1'58”70, e negli 800 stile, coperti in 8'25”57. Inoltre è giunta 5a sui 400 stile con 4'09”18. Nella prima grande manifestazione stagionale la società presieduta dal dt Giovanni Pistelli ha poi ottenuto buone prestazioni dagli altri quattro portacolori presenti in Romagna, grazie alle quali si è classificata 15a con 31 punti. Ginevra Taddeucci (classe '97) ha chiuso 8a la prova degli 800 stile dove ha impiegato 8'36”12. Nella sessione maschile, Alessandro Zannelli ('96) si è piazzato 15° nei 200 rana con 2'13”30, mentre Alessio Gianni ('02) ha colto la 19a posizione in 4'23”31 sui 400 misti, vinti dall'empolese Lorenzo Tarocchi dell'Aniene col crono di 4'06”90. Da parte sua, il neo biancazzurro Mario Nicotra ('02) ha disputato tre gare arrivando 32° nei 100 stile con 51”15, 34° sui 100 dorso in 56”39 e 35° nei 50 stile con 23”45.

Fonte: Tnt Empoli - Ufficio stampa

