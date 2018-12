Tuttocuoio super in Umbria, Ponsacco ko: neroverdi primi da soli

L'Umbria è stata protagonista in questo fine settimana di Serie D - Girone E, dato che a Bastia Umbra e Trestina hanno vinto la nuova prima e seconda forza in classifica. Bella imposizione del Tuttocuoio a Trestina, i ragazzi di Masini vincono due a zero e tornano primi. Bianconi al 20' e Di Paola a inizio secondo tempo fanno sorridere Ponte a Egola.

A Bastia i padroni di casa cadono col Ghivizzano Borgo per due a zero, così i lucchesi si issano al secondo posto in solitaria. Ortolini al 10' e Frugoli su rigore a inizio ripresa danno il successo agli ospiti.

Decisiva ai fini della giornata è la sanguinosa sconfitta del Ponsacco: il 2-1 subito contro il San Donato Tavarnelle costringe i mobilieri al terzo posto. Un rigore di Galligani e un gol di Montini tra il primo e il secondo tempo condannano il Ponsacco, che prova a tornare a galla col rigore di Remorini ma torna dal Chianti con zero punti e il secondo ko stagionale.

