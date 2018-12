Ubriaco, ferma un bus e lo danneggia: denunciato 30enne a Firenze

Ha bloccato un bus e ha danneggiato uno specchietto. Il fatto è avvenuto a Firenze e ha visto protagonista un trentenne di origini marocchine. Sabato 1 dicembre in tarda sera l'uomo, visibilmente ubriaco, si è fermato in mezzo a via Baracca e ha bloccato un pullman. Ha dato in escandescenze e ha colpito uno specchietto del bus, danneggiandolo. Per questo sono intervenuti i poliziotti che hanno denunciato e sanzionato l'uomo. Sanzione anche per un coetaneo suo connazionale, anche lui ubriaco.

