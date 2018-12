Unesco, Siena propone verifica d'interesse archeologico all'ex Porta Giustizia

Il Comune di Siena parteciperà alla giornata dedicata alla valorizzazione dei siti UNESCO della Toscana in programma a Firenze il prossimo 7 dicembre organizzato da AEDEKA, Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana.

Un’iniziativa nell'ambito delle attività promosse dal MIBACT con la L. 77/2006 (misure a favore dei siti UNESCO), che mira alla valorizzazione dei siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO, tra cui naturalmente il centro storico di Siena. L’incontro di approfondimento e di scambio di buone pratiche è mirato a rafforzare la propria conoscenza sul cosa significhi essere un luogo patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO, quali opportunità questo possa offrire, come migliorare l'accoglienza dei visitatori, e come gestire nel modo più efficace il proprio sito.

"La Regione Toscana – informa l’assessore con delega ai siti Unesco Francesco Michelotti - c ha ottenuto un finanziamento per la valorizzazione dei siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO, tra cui, appunto, il nostro cento storico; per questo vogliamo approfondire le potenzialità e opportunità del patrimonio mondiale per la Toscana e soprattutto di Siena, il cui centro storico è patrimonio Unesco. In questo primo incontro vaglieremo la gestione sostenibile del sito Unesco sotto vari profili. A tal proposito abbiamo ritenuto di procedere ad una verifica d'interesse archeologico nella zona della ex Porta Giustizia - zona terminale dell'Orto dei Pecci. L'attività di verifica, finanziata con i fondi rimanenti della L.77/96 potrebbe configurare una importante possibilità di valorizzazione delle mura e delle aree verdi limitrofe della valle di Valdimontone, con la realizzazione di collegamento pedonale tra il parcheggio scambiatore dei Tufi e Piazza del Mercato attraverso l'Orto dei Pecci. Va in questa direzione il progetto del parco delle mura".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

