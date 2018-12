Abbigliamento per bambini dove c'era l'ex farmacia comunale

Il Comune di Certaldo informa che sono stati aggiudicati in locazione, all’impresa “Baby Birba” di Certaldo, i locali della ex farmacia comunale di via 2 giugno che erano stati messi a bando nei mesi scorsi. Il contratto decorrerà dal 1 febbraio 2019, per la durata di sei anni. L’impresa certaldese, che attualmente gestisce un’attività di vendita al dettaglio di abbigliamento ed articoli per neonati, infanzia e bambini 0 - 18 anni, ha partecipato alla manifestazione di interesse indetta dalla amministrazione comunale che aveva previsto la possibilità di acquisto immediato, acquisto tramite “rent to buy” (affitto finalizzato all’acquisto), oppure di affitto dell’immobile.

I locali, centralissimi, situati in via 2 giugno angolo viale Matteotti, già sede della Farmacia Comunale e poi dello spaccio agricolo, hanno una ampissima superficie per essere un locale commerciale del centro: circa 148 mq, oltre servizi e locale interrato.

“Siamo soddisfatti di questa aggiudicazione per più motivi - dice il sindaco Giacomo Cucini - perchè questo permette di riaprire uno storico spazio del centro urbano, di ampliare l’offerta commerciale e di dare risposta al desiderio di investire di due imprenditrici certaldesi. In questi ultimi anni abbiamo fatto molto per riqualificare il centro e, in queste ultime settimane, anche per sostenere il commercio con l’erogazione di 100.000 euro a fondo perduto a chi voleva aprire nuove attività o riqualificare le esistenti. Crediamo nell’importanza di un tessuto commerciale vitale e ringraziamo Silvia Biotti e Antonella Del Sordo per questo loro investimento”.

