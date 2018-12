Acquerellisti all'Oratorio di San Carlo, la chiusura dei corsi dell'architetto Tosi

Diciotto acquerellisti esporranno le loro opere all’Oratorio di San Carlo (via Testaferrata) a partire dall’8 dicembre. Sabato prossimo (ore 17.00) è infatti in programma l’inaugurazione dell’iniziativa “Acquerellisti in mostra”, promossa dalle sezioni soci Unicoop di Certaldo e Castelfiorentino in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e l’associazione “Sveliamo La Marca”, che raccoglie i lavori degli allievi che hanno partecipato al corso diretto dall’architetto Massimo Tosi, recentemente nominato Accademico delle Arti del Disegno.

A presentare le opere in occasione dell’inaugurazione sarà appunto l’architetto Tosi, che organizza questo corso da più di dieci anni “senza la pretesa – come lui stesso ricorda – di creare artisti”, ma per “dare spazio alla creatività e alla libera espressione, presente in ognuno di noi”.

“L’acquerello – sottolinea l’arch. Massimo Tosi – può sembrare una espressione semplice e banale. In realtà per buon risultato espressivo è necessario conoscere la tecnica, molto diversa dalla pittura a tempera o a olio, tecnica che si basa sull’uso appropriato del fondo bianco del foglio di carta e sull’abilità nello spostare l’acqua colorata e trasparente. Oltre a stimolare la creatività, il corso è anche un modo per socializzare e scambiarsi esperienze, anche umane”.

Questi i nomi degli artisti, per lo più valdelsani: Laura Barnini, Carla Bellucci, Antonella Boccacci, Barbara Boccacci, Laura Caccialanza, Graziella Cappelli, Sonia Cavallini, Mariella Cecchi, Lorenzo Formichi, Gianna Frangioni, Giuliana Gori, Lorenza Maggiori, Marinella Parri, Paola Pasqualetti, Santoni Carla, Enrico Sestini, Annalinda Signorini, Romano Tamburini.

La mostra – che rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2019 - ha anche un fine solidale, in pieno spirito natalizio: parte del ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto alla Fondazione “Il Cuore si scioglie”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino