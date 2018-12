Al PARC ex Scuderie Cascine Michele Santeramo presenta 'Leonardo Da Vinci'

Le storie, raccontandole, da vere diventano inventate e da inventate, vere.

Al PARC ex Scuderie Cascine a Firenze, Michele Santeramo presenta Leonardo Da Vinci. L’opera nascosta.

Una storia inventata completamente perché come scrive Santeramo: “troppo spesso scambiamo le storie vere con quelle credibili”. Dopo La prossima stagione, Michele Santeramo riprende la collaborazione con Cristina Gardumi che cura le immagini del nuovo lavoro, con primi piani di una umanità che ha a che fare con Leonardo e la sua opera nascosta e dà vita a un mondo inventato, una distorsione della realtà, alla ricerca di un’altra verità possibile.

Come i sogni, che non esistono, ma che una volta sognati, eccoli lì palpitanti, a farci sudare e spaventare, ridere, emozionare. Seppure mai accaduti, eccoli attaccarsi al corpo come una qualunque cosa veramente successa.

Una produzione Fondazione Teatro della Toscana.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze