Antica Fiera di Carmignano, oltre 1.500 visitatori nel weekend

Più di 1500 persone nel fine settimana hanno riempito le piazze e le strade di Carmignano in occasione di una delle feste più attese e sentite del territorio, l'Antica Fiera. Così come vuole la tradizione, nella settimana che comprende il primo martedì di dicembre nel comune mediceo si fa festa a suon di eccellenze enogastronomiche, accompagnate da un ricco programma di animazioni ed eventi culturali per tutti i gusti e tutte le età.

E così sabato e domenica in tanti non sono voluti mancare all'appuntamento e hanno partecipato alle varie iniziative organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Carmignano: dagli spettacoli teatrali per adulti e bambini alle esibizioni di falconeria, dai mercatini dei prodotti tipici locali a quelli di Io Creo Natale, dagli incontri tematici di approfondimento alle mostre d'arte. E poi grande successo per l'esposizione di trattori e animali e per gli show cooking, che hanno incuriosito tantissime persone.

Domani, primo martedì del mese di dicembre, gran finale dell'Antica Fiera di Carmignano. Dalle 9 alle 19 in piazza Vittorio Emanuele II e in piazza Giacomo Matteotti torna il mercato della fiera; alle 17 in Sala Consiliare teatrino di burattini "Babbo Natale contro la Befana", uno spettacolo dedicato alla magia del Natale in chiave ironica.

Alle 17:30 ultimo appuntamento con "Allacciate i grembiuli, oggi cucino io!", gli show cooking in piazza: ai fornelli l’executive chef Claudio Vicenzo che preparerà "Il maialino ai sapori autunnali del Barco", ossia maialino con patate, castagne e fichi secchi di Carmignano.

Per finire in bellezza, novità di quest'anno, alle 18.30 da non perdere i fuochi d'artificio dall'Antica Rocca di Carmignano (visibili dalla piazza e dalla chiesa).

Nel parcheggio del Santa Caterina dalle 9 alle 19 saranno ancora esposti i trattori e gli animali da stalla e da cortile mentre in piazza V. Emanuele II (ore 9-19) appuntamento con il mercato dell'olio nuovo e dei prodotti di Carmignano. Non mancheranno poi gli stand gastronomici in piazza. Dalle 9.30 alle 19 alle ex Cantine Niccolini "Io Creo Natale", mostra mercato dell'arte e dell'ingegno al femminile mentre nell'atrio del Comune dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 da non perdere il Mercatino della solidarietà con i lavori realizzati dagli alunni delle scuole, in collaborazione con i genitori (il ricavato delle offerte sarà devoluto alla Dynamo Camp). Sarà poi possibile visitare, in sala consiliare, la mostra fotografica di Aldiviero Cappuccini "In giro per la Toscana" e, sempre in sala, "Il corredo di una volta", l'esposizione di biancheria antica a cura di Mater Caritas. Nella saletta Sori (piazza G. Matteotti) è stata invece allestita "Le forme dell'acqua", mostra di sculture di Antonella Nannicini e di fotografie di Sabrina Madiai, vincitrici del concorso "Acqua oro blu" (allestimento a cura del maestro Mario Marasà).

