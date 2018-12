I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti nel tratto autostradale della A1 al km 315 direzione sud per un incidente stradale che vede coinvolta una sola autovettura. Questa per cause in corso di accertamento si è ribaltata in corsia di sorpasso. Non ci sono altre auto coinvolte. Il conducente all'arrivo dei vigili del fuoco era già uscito in autonomia. Sul posto personale sanitario del 118 e polizia stradale.

