Birraio dell'Anno, l'evento al TuscanyHall a Firenze

Birraio dell’Anno torna al teatro TuscanyHall (ex ObiHall) di Firenze, da venerdì 18 a domenica 20 gennaio 2019. Ideato e organizzato dal network Fermento Birra, il premio, che riconosce il miglior artigiano della birra italiana, darà vita ad un appuntamento imperdibile per ogni appassionato.

La selezione birraria ottenuta grazie al voto di 100 esperti italiani si concretizzerà lungo i banchi spillatura della grande isola centrale dove saranno servite ben 150 birre prodotte dai 20 produttori candidati al premio Birraio dell’Anno e dai 5 candidati al premio Birraio Emergente.

Quest’anno l’evento prevede anche un'interessante novità che assicurerà una maggiore copertura territoriale migliorando l’esperienza di viaggio tra le birre italiane servite durante la tre giorni: i 10 migliori birrai delle regioni non coinvolte dalle nomination, individuati sulla base della classifica del primo turno di votazioni, saranno invitati a inserire le loro birre nel corner Best Off!.

Giunto alla decima edizione l’evento vuole essere una vetrina per un settore che vanta eccellenze riconosciute e apprezzate a livello internazionale, un doveroso tributo a prodotti artigianali unici nati dalla maestria e dalla creatività dei nostri birrai, che durante il festival saranno pronti a raccontare la loro passione attraverso le loro birre. Come da tradizione, domenica 20 alle 16.30, il noto degustatore Lorenzo “Kuaska” Dabove avrà il compito di condurre la premiazione e pronunciare l’atteso nome del vincitore, sia del premio Birraio dell’Anno, che del Birraio Emergente, riconosciuto al produttore con meno di due anni di esperienza.

In nome della qualità anche la selezione dei banchi dell’area food che quest'anno vedranno protagonisti locali cittadini come il gastro-pub Pint of View, con le preparazioni orientaleggianti della giovane chef coreana Yejin Ha; la birreria Diorama con il tipico quinto quarto fiorentino; l'offerta ricercata dello chef Simone Cipriani del ristorante FAC; e quella golosa degli hamburger di chianina di Panino Tondo. Spazio anche alle tipicità extra-regionali con le specialità siciliane di Arà e quelle marchigiane di Ape Scottadito, per un menu variegato capace di celebrare nel migliore dei modi il matrimonio tra birra e street-food.

Non mancheranno inoltre i momenti culturali: degustazioni gratuite, realizzate nell’area Beer Show sul palco del teatro, o incontri tematici, nell’area Beer Match, in uno spazio dedicato (programma).

Birrai, esperti, appassionati, curiosi, publican: tutti sono invitati a partecipare ad un evento nato per festeggiare la buona birra artigianale italiana!

Birraio dell’Anno è un evento realizzato da Fermento Birra con il supporto tecnico di Rastal, con la collaborazione di Mr Malt, Lallemand e J-Software. Media partner: Fermento Birra Magazine.

Candidati al premio Birraio dell’Anno 2018

Josif Vezzoli del birrificio Birra Elvo di Graglia (BI)

Mauro Salaorni del birrificio Birra Mastino di San Martino Buon Albergo (VR)

Luana Meola e Luca Maestrini del birrificio Birra Perugia di Perugia

Agostino Arioli del Birrificio Italiano di Limido Comasco (CO)

Fabio Brocca del Birrificio Lambrate di Milano

Emanuele Longo del Birrificio Lariano di Dolzago (LC)

Samuele Cesaroni della Brasseria della Fonte di Pienza (SI)

Pietro Di Pilato del birrificio Brewfist di Codogno (LO)

Alessio Gatti del birrificio Canediguerra di Alessandria

Marco Ruffa del birrificio CR/AK di Campodarsego (PD)

Alessio Selvaggio del birrificio Croce di Malto di Trecate (NO)

Luigi D’Amelio del birrificio Extraomnes di Marnate (VA)

Gino Perissutti del birrificio Foglie d’Erba di Forni di Sopra (UD)

Marco Valeriani del birrificio Hammer di Villa D’Adda (BG)

Conor Gallagher Deeks del birrificio Hilltop di Bassano Romano (VT)

Valter Loverier del birrificio Loverbeer di Marentino (TO)

Matteo Pomposini e Cecilia Scisciani del birrificio MC77 di Serrapetrona (MC)

Marco Raffaeli del birrificio Mukkeller di Porto Sant'Elpidio (FM)

Marco Sabatti del birrificio Porta Bruciata di Rodengo Saiano (BS)

Giovanni Faenza del birrificio Ritual Lab di Formello (RM)

Candidati al premio Birraio Emergente 2018

Giorgio Masio del birrificio Altavia di Sassello (SV)

Luca Tassinati del Birrificio Altotevere di San Giustino (PG)

Adriano Giulioni del birrificio Babylon di Folignano (AP)

Alessandro Sanna e Federico Bianco del birrificio Birra Bellazzi di San Lazzaro di Savena (BO)

Umberto Calabria del birrificio Jungle Juice Brewing di Roma

Best Off! (fuori concorso)

I 10 migliori birrai delle regioni non coinvolte dalle nomination del Birraio dell'Anno:

Eraldo Corti del birrificio A' Magara di Nocera Terinese (CZ)

Stefano di Stefano del birrificio Argo di Lemignano (PR)

Nicola Perra del birrificio Barley di Maracalagonis (CA)

Christian Pichler del birrificio Batzen Bräu di Bolzano

Donato Di Palma del birrificio Birranova di Triggianello (BA)

Giuseppe Schisano del Birrificio Sorrento di Sorrento

Angelo Scacco del Birrificio La Fucina di Pescolanciano (IS)

Fausto Marenco del birrificio Maltus Faber di Genova

Luigi Recchiuti del birrificio Opperbacco di Notaresco (TE)

Marco Gianino del birrificio Yblon di Ragusa

INGRESSO

Il biglietto giornaliero costa 10 euro comprensivo di bicchiere serigrafato, tracollina portabicchiere personalizzata, libretto informativo sui birrifici partecipanti e lista birre, 1 penna, 2 gettoni del valore di 2 euro, 1 buono valido per una bottiglia di acqua da mezzo litro.

Il biglietto ridotto costa 7 euro comprensivo di bicchiere serigrafato, tracollina portabicchiere personalizzata, libretto informativo sui birrifici partecipanti e lista birre, 1 penna, 2 gettoni del valore di 2 euro, 1 buono valido per una bottiglia di acqua da mezzo litro (lo sconto è rivolto esclusivamente agli abbonati a Fermento Birra Magazine e soci MoBi richiedendo la riduzione previo pre-accredito).

L’abbonamento per i tre giorni costa 15 euro comprensivo di bicchiere serigrafato, tracollina portabicchiere personalizzata, libretto informativo sui birrifici partecipanti e lista birre, 1 penna, 1 buono valido per una bottiglia di acqua da mezzo litro (NO GETTONI)

È possibile ricevere il calice Mini-Teku (0,3l di capienza) al posto del bicchiere previsto (0,15l) al costo di un gettone.

I biglietti sono acquistabili direttamente in biglietteria durante l’evento o tramite prevendita attraverso i canali Box-office e Ticket One (compra online).

COSTO BIRRA

Il pagamento avviene mediante gettoni. 1 gettone = 1 euro

0,15l costa 2 gettoni (3 per alcune birre speciali).

0,30l costa 4 gettoni (6 per alcune birre speciali) – Il servizio da 0,3l è disponibile solo nel bicchiere Mini-Teku

ORARI

venerdì 18 gennaio 2019 dalle 18.00 alle 01

sabato 19 gennaio 2019 dalle 12 alle 01

domenica 20 gennaio 2019 dalle 12 alle 22

DOVE

Il teatro TuscanyHall (ex ObiHall) si trova in Via Fabrizio De André a Firenze

SITO EVENTO

www.birraiodellanno.it

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze