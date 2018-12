Contratto personale enti locali, le info da Anci Toscana

I Comuni toscani da oggi hanno a disposizione una ‘cassetta degli attrezzi’ con tutti i materiali utili per l’applicazione decentrata del nuovo contratto di lavoro degli enti locali. Materiali messi a punto dal gruppo di lavoro costituito da Anci Toscana dopo l’approvazione dell’intesa a livello nazionale nel maggio scorso. Del gruppo fanno parte funzionari, segretari comunali e responsabili regionali dei sindacati, con l’obiettivo di condividere schemi, ipotesi e suggerimenti per la contrattazione a livello locale. Una iniziativa importante e significativa, nata a seguito del protocollo di intesa siglato da Anci Toscana, UPI, Unioncamere e sindacati, condiviso in settembre e definitivamente sottoscritto in questi giorni.

I materiali prodotti dal gruppo potranno favorire il lavoro delle amministrazioni per predisporre le piattaforme dell’integrativo, in particolare per i nuovi istituti introdotti o aggiornati dal nuovo contratto nazionale, e per facilitare il confronto sull’impostazione dell’intesa e delle relazioni sindacali.

Sul sito di Anci Toscana, cliccando qui, si può scaricare la "cassetta degli attrezzi" composta da :

- Schema di Contratto Decentrato Integrativo;

- Ipotesi di Protocollo di intesa sulle Relazioni Sindacali;

- Ipotesi di CDI, c.d. ponte per l’anno 2018;

- Protocollo di Intesa Anci Toscana, Upi Toscana, Unioncamere e OOSS.

La prima occasione concreta di illustrazione e condivisione del materiale sarà venerdì 14 dicembre a Pisa; seguiranno altre giornate di formazione nel corso del 2019.

Fonte: Anci - Ufficio stampa

