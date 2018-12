Fiamme negli uffici comunali di Cascina

Nel pomeriggio di oggi, 3 dicembre, si è registrato un principio di incendio presso gli uffici comunali di Cascina in viale Comasco Comaschi. Sembra che il fumo sia scaturito da un cestino pieno di cartacce che per cause ancora da accertare avrebbe preso fuoco.

Gli addetti comunali hanno prontamente allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina e intanto hanno portato i cestini in fiamme fuori dalla struttura. Il locale invaso dal fumo è stato bonificato dal personale operante. Non sono rimaste coinvolte persone.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

