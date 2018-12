Fiorentina, il libro sullo Scudetto 1968-69 a Palagio di Parte Guelfa

Dalla Fiorentina “yé yé” alla vittoria del secondo scudetto: la storia del trionfo viola nel campionato 1968/69 rivissuto partita dopo partita, attraverso le cronache dell’epoca, le foto, i racconti dei protagonisti. È il viaggio raccontato nel volume di Bruno Confortini ‘Lo scudetto dei giovani. Fiorentina 1968/69: come nasce, come vince’, che sarà presentato martedì 4 dicembre alle 17 al Palagio di Parte Guelfa. Con l’autore saranno presenti l’assessore allo Sport Andrea Vannucci, Luciano Chiarugi, Claudio Merlo e altri ex viola. A cinquant’anni dall’ultima grande impresa, un libro che racconta come nacque e vinse la squadra che riuscì a infrangere il monopolio calcistico del Nord e che tutta Italia applaudì.

