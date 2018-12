Imagine Dragons in Italia, unica data a Firenze

Imagine Dragons hanno scelto l’Italia come unica tappa europea del loro tour. La band americana si esibirà, infatti, a Firenze il prossimo 2 giugno alla Visarno Arena (Parco delle Cascine) con un grande concerto.

I biglietti per la data saranno disponibili per l’acquisto in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 5 dicembre 2018 (per 24 ore). La messa in vendita generale partirà successivamente a partire dalle ore 11.00 di giovedì 6 dicembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

E’ uscito lo scorso 9 novembre su etichetta Universal Music il quarto album degli Imagine Dragons, intitolato “ORIGINS”. La band, che ha conquistato certificazioni multi-Platino e vinto un Grammy Award, ha pubblicato come anticipazione del disco i singoli Natural (certificato Oro in Italia), Zero (colonna sonora del film Disney “Ralph Spacca Internet” e tra i brani più trasmessi dalle radio italiane) e Machine. “ORIGINS” arriva 16 mesi dopo l’’uscita del precedente “EVOLVE” ed è stato concepito come una sorta di album gemello, continuandone le sperimentazioni sonore.“Si tratta di cercare nuovo terreno ma anche di apprezzare le tue origini”, ha affermato DAN REYNOLDS, il cantante della band che comprende anche il chitarrista WAYNE SERMON, il bassista BEN MCKEE e il batterista DANIEL PLATZMAN, “quando creiamo, lo facciamo senza vincoli, né regole. Per noi è emozionante fare musica sempre nuova e diversa”.

Gli IMAGINE DRAGONS sono l’ottavo artista più ascoltato globalmente su Spotify, con oltre 40 milioni di ascoltatori al mese.

L’ultimo concerto della band in Italia al Milano Rocks nel settembre scorso ha segnato un vero e proprio record: il concerto di Milano è infatti quello che ha raccolto il maggior numero di spettatori paganti di tutta la carriera del gruppo di Las Vegas con oltre 60.000 persone.

