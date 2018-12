Incidente nel Grossetano: va fuori strada con l'auto, è grave

I vigili del fuoco di Follonica, sono intervenuti a Bivio di Caldana (Gavorrano) per un incidente stradale che ha visto coinvolta una vettura. Questa, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori dalla strada e c'è un ferito grave. I vigili del fuoco, infatti, hanno estratto il conducente dall’abitacolo e lo hanno consegnato al personale medico inviato dal 118 per il successivo trasporto in elisoccorso in ospedale. Successivamente i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.

Tutte le notizie di Gavorrano