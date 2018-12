Incontro Comune-Poste Italiane, interrogazione Lega a Gambassi Terme

Il Consigliere della Lega al Comune di Gambassi Terme, Marco Cordone, ha presentato un'interrogazione urgente al Sindaco del Comune di Gambassi Terme, Paolo Campinoti sul seguente argomento: "A Roma incontro tra Poste Italiane e gli amministratori del Comune di Gambassi Terme sugli Uffici postali? Forza Italia Lega Nord interroga il Comune di Gambassi Terme per conoscere dettagliatamente l'esito di detto incontro"; di seguito il testo.

Considerato che:

- da recenti notizie di stampa locale, abbiamo appreso che anche amministratori del Comune di Gambassi Terme erano presenti all'incontro organizzato a Roma da Poste Italiane per gli oltre 5000 piccoli comuni, soggetti a criticità per quanto riguarda sia il mantenimento degli Uffici postali che per la consegna a domicilio della corrispondenza;

- la difesa degli Uffici postali e la regolare consegna a domicilio della corrispondenza, soprattutto nei piccoli comuni come il nostro, è da sempre una delle priorità della nostra attività politico amministrativa e di quella dell'interrogante(quanto scritto nella presente è ampiamente documentato dai media e dagli atti istituzionali presentati);

Lo scrivente Consigliere comunale interroga il Sindaco e l'Assessore competente per sapere/conoscere dettagliatamente, gli argomenti trattati nel suddetto incontro romano, le eventuali decisioni prese perché di parole ne abbiamo sentite tante ma di fatti concreti ne abbiamo visti ben pochi e che cosa cambierà, auspichiamo in positivo, per l'organizzazione dei servizi postali nel nostro Comune.

Marco Cordone (Consigliere Comunale Lega /Capogruppo Forza Italia Lega Nord al Comune di Gambassi Terme)

Tutte le notizie di Gambassi Terme