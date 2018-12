Incontro con il console onorario di Repubblica di Corea a Pisa

La vicesindaco del Comune di Pisa, Raffaella Bonsangue, ha incontrato questa mattina in Comune il console onorario della Corea del sud, Riccardo Gelli, che per la prima volta ha visitato la città in veste ufficiale. Nel corso del colloquio è stato affrontato il tema della presenza di ragazzi coreani che studiano nelle università pisane, le prospettive del turismo e alcune possibili occasioni di reciproci scambi e relazioni, culturali ed economiche.

«A nome del Sindaco ed anche per la delega ai gemellaggi e cooperazione internazionale che gestisco - commenta il vicesindaco Raffaella Bonsangue -, ho ricordato al console che, tra i tanti paesi con cui abbiamo rapporti di amicizia e scambio, non abbiamo rapporti con la Repubblica di Corea, il che non vuol dire che non ne potremo costruire in futuro. A noi interessa attivare relazioni di scambio culturale ma anche commerciale, promuovere un ‘pacchetto territorio’, che faccia conoscere i nostri prodotti e la città».

Da qualche anno, a Firenze è stata aperta una nuova sede consolare onoraria e da anni è attivo il festival del cinema coreano, occasione di scambi culturali più ampi, compresi corsi di lingua coreana.

DIDASCALIA: alcuni momenti dell'incontro tra il vicesindaco Raffaella Bonsangue e il console onorario della Corea del sud, Riccardo Gelli.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

