Ladri acrobati 'scalano' balconi a Novoli, rubano monili in oro

Nel pomeriggio di ieri, 2 dicembre, a Novoli dei ladri acrobati hanno dato dimostrazione della loro abilità in un condominio. I ladri si sono arrampicati sulla facciata dell'edificio al secondo e al terzo piano del condominio. Hanno forzato le due portefinestre dei balconi. In entrambi i casi, una volta entrati, per essere sicuri di non essere scoperti, hanno chiuso le porte d'ingresso dall'interno col chiavistello. Sono riusciti a portar via alcuni monili in oro, il cui valore è in corso di quantificazione. Sull'episodio indaga la polizia.

