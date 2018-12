Musica, Marco Cantini presenta 'La Febbre incendiaria' al Mmab

Il MMAB si afferma sempre più come il fulcro della cultura montelupina e ospita iniziative trasversali a diversi generi e linguaggi.

Il prossimo 6 dicembre alle 21.30 in programma un appuntamento degno dei più rinomati caffè letterari dedicato a musica e letteratura. Il primo appuntamento di questo genere vede come protagonista il cantautore fiorentino Marco Cantini che presenterà “La febbre incendiaria”, un concept album ispirato al romanzo “La Storia” di Elsa Morante.

Quattordici tracce per trasformare in musica uno dei capolavori della narrativa italiana del Novecento, che la stessa autrice aveva pensato come “romanzo popolare”, diretto a un pubblico il più vasto possibile, affinché il patrimonio di conoscenze che costituisce il nostro passato potesse arrivare con la sua forza e il suo bagaglio di insegnamenti alle generazioni future.

I musicisti che hanno registrato questo album con Cantini, e che suoneranno dal vivo al MMAB, hanno all’attivo un curriculum artistico di elevato livello. Francesco Fry Monetiè il violinista dei Modena City Ramblers, Riccardo Galardiniè il chitarrista che ha seguito in tournée Ivano Fossati e ha diretto l’orchestra al Festival di Sanremo per numerose edizioni, mentre Gianfilippo Boni ha collaborato con Lucio Dalla, Gianni Morandi, Samuele Bersani.

Insieme restituiranno al pubblico di Montelupo una versione unplugged delle canzoni presenti nell’album, mentre il professor Alessandro Camiciottoli, docente di letteratura, dialogherà

con il cantautore per confrontare l’opera letteraria con l’operazione musicale messa in campo da Cantini.

L’ingresso è libero e per l’occasione resterà aperto anche il MMAB Caffè fino al termine del concerto.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

