Aula multimediale con tablet e lavagne interattive alla 'Bacci-Ridolfi'

Una nuova aula multimediale a disposizione degli studenti della scuola secondaria di primo grado “Bacci-Ridolfi”. E’ stata inaugurata sabato mattina (1 dicembre) alla presenza del dirigente scolastico, dott. Gerardo Di Fonzo, e dell’assessore alla Scuola e Attività Educative, Francesca Giannì. Erano inoltre presenti alcuni insegnanti della scuola, una rappresentanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e del suo Sindaco, nonché il Comitato Genitori.

“L’allestimento dell’aula multimediale, finanziato con fondi sociali europei – sottolinea il dirigente scolastico, dott. Gerardo Di Fonzo - consente alla scuola secondaria di dotarsi di importanti sussidi didattici (pc, lavagne interattive multimediali, tablet), che favoriscono l'adozione di metodologie didattiche innovative (cooperative learning, flippedd classroom, didattica per competenze), in grado di stimolare l'interesse degli studenti e di migliorare la qualità del processo insegnamento/apprendimento. Un'adeguata formazione dei docenti, abbinata alla disponibilità di attrezzature tecnologicamente adeguate, rappresentano un binomio imprescindibile per un miglioramento qualitativo complessivo dell'offerta formativa.”

“Un ringraziamento particolare – conclude Di Fonzo - va all'Amministrazione Comunale, che con spirito di collaborazione, ha reso possibile l' operatività dell'aula, intervenendo, tra l'altro, con un adeguamento dell'impianto elettrico e con il montaggio di tende oscuranti”.

“Abbiamo stipulato di recente – sottolinea lì’Assessore Francesca Giannì - un contratto con Telecom che prevede l’affidamento della fornitura del servizio di connessione “super veloce” tramite fibra ottica in tutte le scuole. Questo permetterà di utilizzare con più agevolezza le strumentazioni in dotazione al nostro Istituto Comprensivo, in particolare penso alla nuova aula multimediale della “Bacci-Ridolfi”, nata appositamente per una didattica strettamente connessa al mondo informatico e opportunamente attrezzata con Lim e tablet a disposizione dei ragazzi. Una scuola innovativa – conclude l’Assessore Giannì – è possibile anche grazie a questi interventi, che aprono possibilità allo sviluppo di metodologie didattiche all’avanguardia. Lo sviluppo di attività laboratoriali non sostituisce ma completa l’insegnamento classico cattedratico. Per questo ci siamo impegnati a coadiuvare la scuola nella realizzazione del laboratorio. E’ infatti essenziale dotare il nostro istituto di realtà educative innovative, dove praticare nuove metodologie didattiche. Inoltre, un laboratorio multimediale permette un uso consapevole delle nuove strumentazioni tecnologiche, fatto certamente utile se non necessario per i nostri ragazzi, nativi digitali, sempre a contatto con il mondo cibernetico.”

