Organo Tronci restaurato, primo concerto per l'Immacolata

Rientrerà in funzione sabato 8 dicembre l'antico organo Tronci della parrocchia di San Giusto a Ema, protagonista di un recente restauro. Lo farà con un concerto speciale in programma il giorno dell'Immacolata, accompagnato dalla possibilità per giovani e giovanissimi di provare lo strumento. L'iniziativa si aprirà alle 15.30 con una visita guidata all'organo e proseguirà alle 16 con l'esecuzione di brani strumentali e vocali classici e contemporanei (Frescobaldi, Bach, Zipoli, Pachelbel, Gounod, Teresa di Lisieux, Ortolani, Morricone, Lecòt). Ad esibirsi saranno la mezzosoprano Clelia Miglianti, Leonardo Agnelli al clarinetto, Mario Spinelli all'organo e Alessio Cervelli all'organo e al coordinamento. La parrocchia di San Giusto a Ema si trova in via di Vacciano 58 a Bagno a Ripoli. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli