Rifiuti a San Jacopino, la segnalazione del Comitato cittadini attivi

Il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino denuncia che in più zone del quartiere i rifiuti finiscono per creare discariche, dagli ingombranti a rifiuti di altro genere. "Stamattina, 3 dicembre, i cassonetti per gettare 'correttamente i propri rifiuti' risultavano stracolmi tanta la quantità di materiale anche di tipo elettronico pc, stampanti, ecc...". Continuano nella segnalazione: "Purtroppo non è la prima volta, anzi è una situazione che si ripete settimanalmente. Facciamo di continuo segnalazioni a chi di dovere per cercare di tenere più pulito possibile Abbiamo richiesto per queste zone franche dove i furbi incivili scaricano di tutto che ci siano controlli della Polizia Municipale e non ultimo l'installazione delle 'foto trappole',ma ad oggi in queste postazioni ovvero di via Landini e via Ponte all'Asse all'incrocio con viale Redi, i cittadini non vedono miglioramento. Per tutto ciò chiediamo a chi di dovere di attuare qualsiasi intervento atto a migliorare. La situazione ad oggi degradante per la nostra zona.

