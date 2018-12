Ha chiamato la polizia per scampare alle minacce e agli insulti del marito: la 43enne ha permesso di arrestare un 33enne romeno chiamando la polizia in zona Santo Spirito a Firenze, una volta fuori di casa. Le vessazioni andavano avanti da circa 8 anni, ogni qualvolta l'uomo si ubriacava, come nel caso di ieri. A giugno la moglie riportò anche delle ferite a causa dei pugni in testa tirati da lui e per aver tentato di strozzarla.

