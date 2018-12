Scavi all'Anfiteatro Romano, bocciata proposta di contributo

«Ringrazio Irene Galletti, consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, per aver portato per prima in Consiglio Regionale la proposta di un contributo di 250mila euro per far ripartire gli scavi all'Anfiteatro Romano di Volterra». A dirlo il sindaco di Volterra Marco Buselli. «Quella che si è rivelata la scoperta del secolo, giace infatti inesplorata dal 2015, anno in cui siamo riusciti, grazie alla Soprintendenza, con qualche migliaio di euro da parte del Comune di Volterra, con il finanziamento della Cassa di Risparmio di Volterra e quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, oltre a qualche azienda privata, a riportare alla luce cinque saggi, tutti e cinque positivi, con un livello medio di conservazione dei reperti. Tra l'altro l'Anfiteatro si è rivelato più importante di quello ipotizzato, svelando anche la presenza del terzo ordine. Mi dispiace quindi per la bocciatura, ma avendo sentito anche la risposta della maggioranza nell'intervento del consigliere Antonio Mazzeo, mi auguro che, senza lasciar passare tempo, si riesca a stanziare la cifra richiesta. Credo che il Mibact sarà molto soddisfatto, se tale contributo verrà erogato. Il Comune di Volterra sta per perfezionare l'acquisizione del terreno, stanziando le somme necessarie nel prossimo Bilancio di Previsione, mentre con la Regione abbiamo firmato un protocollo di intesa che impegna l'Ente ad agire per restituire la vista di questo tesoro all'umanità»

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

