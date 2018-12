'Sicilia' di Clyde Chabot al Teatro Era di Pontedera

Sabato 8 dicembre alle ore 21 e domenica 9 dicmebre ore 17,30, nell’ambito della Stagione 18 19, al Teatro Era di Pontedera, Clyde Chabot dirige e interpreta Sicilia.

La protagonista francese intraprende un viaggio fisico, con la figlia, alla ricerca dei luoghi della Sicilia di cui erano originari i suoi nonni, alla scoperta di una lingua che non si perdona di non saper parlare e delle tradizioni delle quali, in un impasto di modernità e arcaismo, conserva delle tracce.

Una produzione Teatro Metastasio di Prato e La Communauté inavouable.

Fonte: ufficio stampa

Tutte le notizie di Pontedera