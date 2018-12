Tavolo permanente per lo sviluppo, prima riunione a Campi

Oggi si è riunito, per la prima volta, il tavolo permanente per lo sviluppo di Campi Bisenzio. Al tavolo siedono, oltre al Sindaco e alla Giunta, tutte le associazioni di categoria e sindacali di riferimento per il territorio.

Questo tavolo rappresenta una novità per l'amministrazione campigiana e "diventerà - sottolinea il Sindaco Emiliano Fossi - uno spazio permanente di confronto per il futuro della nostra comunità per confrontarci sulle politiche pubbliche da costruire insieme. È un cambio di passo che serve ad accompagnare la ricostruzione di un modello di governo partecipato in cui cittadini e rappresentanze saranno protagonisti, assieme all'amministrazione, del rilancio del territorio. Ognuno, sulla base delle proprie responsabilità, è chiamato a dare un contributo per la propria comunità: saremo aperti al e al confronto, convinti che da questo possano nascere scelte migliori di quelle fatte al chiuso delle stanze."

Oggetto di questo primo incontro è stato l'illustrazione delle linee del bilancio comunale per l'anno 2019.

Due ore di confronto sulle priorità e le strategie individuate dalla Giunta, un dialogo fruttuoso e positivo che è stato l'avvio di un nuovo percorso.

Molta soddisfazione da parte dell'amministrazione "Tutti i soggetti presenti hanno manifestato apprezzamento per il coinvolgimento e per la novità del tavolo permanente - ha dichiarato il sindaco - l'impegno preso è quello di dare formalità all'istituzione del Tavolo e proseguire il confronto sulle varie tematiche".

