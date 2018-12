Teatro delle Spiagge Stagione 2018/2019, Revolution On the Beach

Dalla collaborazione con Lucca Comics & Games, per l’adattamento in chiave teatrale di Kobane Calling di Zero Calcare, al progetto internazionale Two Moons (Irlanda, Finlandia, Italia e Romania insieme per promuovere i diritti degli anziani raccontando le loro storie), la compagnia Teatri d’Imbarco quest’anno ha dato il via a un nuovo corso creativo, che ha portato alla realizzazione di una stagione teatrale capace di superare i confini del palcoscenico e trasformarsi in un vero e proprio festival, lungo sei mesi, per immaginare insieme al suo pubblico “un teatro che sia popolare, d’arte, civile. Come una rivoluzione.” In questa direzione andranno anche le prossime produzioni della compagnia, in scena al Teatro delle Spiagge in maggio: L’allenatore o il senso della vita, ultimo capitolo della trilogia sullo sport nata con la collaborazione di Andrea Zorzi, e Quando ero una Boy, uno spettacolo contro l’omofobia legato alle tematiche transgender in co-produzione con Nuovo Teatro Sanità.

La Stagione 2018/19 inizia venerdì 7 dicembre con la rassegna “Portraits On Stage” e sarà totalmente dedicata alla drammaturgia italiana contemporanea. Gran finale il 30 maggio con un’ospite d’eccezione, Isa Danieli: un’attrice che ha sempre coniugato tradizione e innovazione, dando corpo e voce a tanti autori del nostro tempo, da Annibale Ruccello a Ruggero Cappuccio. In cartellone, insieme a Beatrice Visibelli e Nicola Zavagli troviamo tra gli altri Mario Gelardi, Matteo Tarasco e Teresa Timpano, Stalker Teatro, Teatrodilina, Animali Celesti, Andrea Zorzi, Anna Meacci, cateriba Casini, Chiara Riondino, Gloria Sapio e ServoMuto Teatro. Uno spazio specifico è rivolto ai ragazzi, con pomeridiane domenicale e matinée scolastiche all’interno del progetto “Chiavi della Città” del Comune di Firenze. In scena, oltre a Teatri d’imbarco, Adarte, Officine Ppage, La Contrada - Stabile di Trieste, Nata Teatro, Ilinx e Teatrino dei Fondi.

Nell’autunno 2018 la compagnia Teatri d’Imbarco - diretta da Nicola Zavagli e Beatrice Visibelli – ha impresso un nuovo slancio al suo percorso artistico, aprendo l’attività con due eventi particolarmente significativi, all’insegna del documentary theatre e della condivisione: lo spettacolo Kobane Calling On Stage tratto dal capolavoro di Zero Calcare, che è stato presentato con un successo entusiasmante il 2 novembre a Lucca Comics & Games (adattamento e regia di Nicola Zavagli), e l’avvio di Two Moons, un progetto europeo dedicato al riconoscimento dei diritti degli anziani e alle loro storie personali che si svilupperà (in parterniship per Erasmus+ con Irlanda, Finlandia e Romania) nel corso dei prossimi due anni, mettendo al centro del processo creativo i protagonisti stessi. Da quest’anno riconosciuta dal MiBAC tra le imprese di produzione di teatro d’innovazione, la compagnia ha rinnovato e ampliato la struttura del Teatro delle Spiagge che gestisce dal 2009, trasformandolo in uno spazio multifunzionale, pronto a ospitare un cartellone che, accanto a una programmazione teatrale concepita come un grande festival diviso in aree tematiche, propone seminari, laboratori e dibattiti, superando confini e limiti del palcoscenico.

L’inaugurazione della Stagione 2018/19 si tiene venerdì 7 dicembre con un aperitivo alle ore 19: un appuntamento conviviale perfettamente in sintonia con gli obiettivi di un progetto che “mette in dialogo tra loro gli artisti e i cittadini, indaga continenti e racconta storie di vita, si insinua negli spazi remoti delle nostre identità e li illumina attraverso la narrazione.” In questa occasione sarà presentato il programma al pubblico e introdotta la seconda edizione di Portraits On Stage, tre giornate percorse come un fil rouge dalle pillole di teatro St.Art on the Beach curate da Teatri d’Imbarco, mentre lo spazio diventa atelier, officina e museo esplorando le connessioni fra arti sceniche e arti visuali, con la collaborazione di Fondazione Studio Marangoni e Accademia delle Arti del Disegno. In scena, Nuovo Teatro Sanità con La Rosa del giardino di Mario Gelardi e Claudio Fanelli sull’amicizia tra Lorca e Dalì (7/12), Teresa Timpano in Penelope di Matteo Tarasco (8/12) e la performance interattiva di Gabriele Boccaccini per Stalker Teatro,

Incontri. 14 passi nelle scritture (9/12). All’avvicinarsi delle feste, il programma continua con Quasi Natale, tranche de vie famigliare in cui l’ordinario si fa straordinario grazie al naturalismo perfetto del gruppo Teatrodilina (15-16/12), e diventa kermesse tout public in Natale alle Spiagge, con gli allievi della scuola di teatro (23/12). Il 2019 si apre con Canto d’amore alla follia di Alessandro Garzella, in scena con Francesca Mainetti (12/01), nuova tappa del lungo percorso che la compagnia di teatro d’arte civile Animali Celesti ha consacrato all’indagine di disagio e marginalità. Si prosegue con il ritorno a grande richiesta de La leggenda del pallavolista volante di Nicola Zavagli e Andrea Zorzi, in cui il grande campione di pallavolo racconta la sua storia affiancato dalla verve inesauribile di Beatrice Visibelli (18-19/02). In febbraio è la volta di Incantate, due giornate intitolate al teatro canzone in chiave femminile, con la Sardegna ancestrale di Femminas Fueddendi e le voci di Maria Grazia Campus e Gianna Deidda (9/02), Gloria Sapio in L’ultima volta che ho visto Parigi (10/02), Io sono Chi di e con Alessia Arena, per raccontare in musica il corpo e il tempo (10/02), e il coro Le Musiquorom in un omaggio a Caterina Bueno. Musica, teatro, cinema e dibattiti si alternano nella rassegna Dimenticanza (22-23-24/02), a cura di Anna Meacci: da Faber al ricordo degli anni settanta, per ricordare, attraverso i molteplici linguaggi dell’arte. ¡Ay Sudamerica! è un viaggio teatrale attraverso il continente latinoamericano, proposto all’inizio di marzo da Teatri d’Imbarco e Laboratori Permanenti, con Johan Esmiro Tirado Diaz (2/03), Caterina Casini (2/03) e il ritorno di Fino all’ultimo sguardo. Ritratto messicano di Tina Modotti (3/03) con Beatrice Visibelli e Chiara Riondino. Giovani artiste provenienti da tutta Italia saranno protagoniste di Diastema Festival (8-9-10/03), coordinato da Teatro del Mantice: concerti, spettacoli e laboratori nati per conoscere meglio i nostri spazi interni, come i diastemi, gli intervalli nella dentatura, imperfetti e affascinanti. Il 24 marzo, Giornata del Purim, Giuseppe Burschtein e Ugo Caffaz, con la collaborazione della Comunità Ebraica di Firenze e la partecipazione di Balagan Café Orkestar, presentano Gan Eden Restaurant: una vera sfida gastronomica tra ashkenaziti e sefarditi, giudice finale il pubblico. Fra marzo e aprile, due dittici in scena. ServoMuto Teatro in Ritratti Miserabili di Michele Marinello (30/03), racconta in chiave contemporanea Fantine e Gavroche, i due celebri personaggi del grande romanzo di Victor Hugo. Mentre, per la prima volta insieme tornano i due capitoli marziani firmati da Alberto Severi, con la comicità irresistibile di Beatrice Visibelli e Marco Natalucci nelle avventure di Mara e Alvaro tra la Firenze del ’63 e la spiaggia di Vada dieci anni dopo: I Marziani (5-6-7/04 e 7/04) e I Marziani al mare (13-14/04). Dopo i Pinocchi, di Progetti Carpe Diem / La casa delle Storie e Il lavoratorio (5/05), debutta in anteprima L’allenatore o il senso della vita di Nicola Zavagli, con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli (10-11/05). Il nuovo spettacolo è il capitolo conclusivo della trilogia che Teatri d’Imbarco ha dedicato allo sport e alla sua valenza umana ed etica. Al centro, la figura del coach, educatore di uomini e passioni, in una metaforica e gioiosa riflessione sulla formazione. In occasione della Giornata internazionale contro l’Omofobia (17/05) un altro importante debutto in collaborazione con Nuovo Teatro Sanità: Quando ero una “boy” di Antonella Monetti con Dolores Melodia (alias dell’autrice), Nicole de Leo e Cristian Palmi: la storia di Anna Fougez, prima stella del varietà italiano e dei suoi boys. A seguire, Anna Meacci in Romanina, la nascita di un cigno, la vera storia di Romina Cecconi, tra le prime in Italia a cambiare sesso. La storia del Mediterraneo e dei suoi esuli saranno il tema di Addio Nuvole (Ovvero la guerra di Annibale) di e con Stefano Luci (23/05). Si chiude in bellezza il 30 maggio con una guest d’eccezione, la grande Isa Danieli in Raccontami, la sua storia di donna e di attrice che ha attraversato e attraversa i generi più diversi: dalla sceneggiata, alla tragedia greca, fino alle parole degli autori contemporanei. Parole soffiate fino al cuore di chi ascolta, perché rimbalzino in un'eco mai rassegnata e muta.

“Sous les pavés, la plage.” – scrivono Visibelli e Zavagli nella presentazione della Stagione, citando uno slogan del ’68 – “A muoverci è la determinazione ad abitare non soltanto un luogo ma soprattutto un tempo, e a costruire grazie al teatro occasioni di incontro e di riflessione. È una festa, un happening. Sopra il supermercato di una strada di periferia c’è il Teatro delle Spiagge: un luogo di creazione e di desiderio.”

Programma 2018/2019

7 / 10 dicembre

PORTRAITS ON STAGE

A cura di Teatri d’Imbarco in collaborazione con Fondazione Studio Marangoni e Accademia delle Arti del Disegno

La seconda edizione del festival dedicato alle connessioni tra arte scenica e visuale porta alle Spiagge spettacoli, workshop, conferenze, incontri, happening. Per tre giorni il teatro diviene atelier, officina creativa, museo: luogo d’elezione dove indagare grazie ai linguaggi della scena icone universali e protagonisti del Novecento, e confrontarsi con la loro preziosa eredità.

Venerdì 7 dicembre ore 21

ntS’|nuovo teatro Sanità

La rosa del giardino

Progetto di Mario Gelardi, scritto con Claudio Finelli

Salvador Dalí e Federico García Lorca si incontrano nel 1922 a Madrid e intessono una relazione colma di stima e complicità, della quale rimangono le tracce in una lirica di Lorca e in tre lettere che il pittore scrisse al poeta, del quale Gelardi e Finelli immaginano qui le risposte. La storia di un’amicizia, di un’intesa intellettuale, forse di un amore.

Sabato 8 dicembre ore 21

Scena Nuda – Festival Miti Contemporanei e Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Penelope

drammaturgia e regia Matteo Tarasco, con Teresa Timpano

Un’ossessione d’amore archetipica, un’attesa lunga vent’anni, e un ritorno che non riesce a sanare le ferite. Nella creazione di Matteo Tarasco portata sulla scena da Teresa Timpano, la passione di Penelope per Ulisse è oggetto di una drammaturgia che fonde l’originale omerico con i testi di Ovidio e di Margaret Atwood.

Domenica 9 dicembre ore 18

Stalker Teatro

Incontri. 14 passi nelle scritture

progetto e regia Gabriele Boccacini, musiche originali eseguite dal vivo Riccardo Ruggeri, performer Erika Di Crescenzo, Dario Prazzoli, Stefano Bosco, Adriana Rinaldi

Uno spettacolo interattivo e partecipativo, ispirato ad alcuni brani dell’Antico Testamento e in particolare ad alcuni frammenti dedicati all’incontro con l’altro e alla convivenza fra le persone di una comunità. Con l’ausilio di pochi oggetti, i performer interagiscono tra loro e con il pubblico dando vita a quadri dallo svolgimento conciso ma lirico, fantasioso, imprevedibile.

Sabato 15 e domenica 16 dicembre ore 21

Teatrodilina

Quasi Natale

Di Francesco Lagi, con Anna Bellato, Francesco Colella, Silvia D’Amico, Leonardo Maddalena, regia Francesco Lagi

Tre fratelli, una madre, un segreto. Una casa e l’atmosfera agrodolce delle feste. E una ragazza misteriosa e al contempo familiare, capace di risvegliare un passato dimenticato. Dopo i successi di Le vacanze dei Signori Lagonia e Il bambino dalle orecchie grandi, Teatrodilina torna al Teatro delle Spiagge con la chirurgica analisi della quotidianità di una famiglia e del suo grumo di rapporti mai del tutto risolti.

Domenica 23 dicembre

NATALE ALLE SPIAGGE

A cura di Teatri d’Imbarco in collaborazione con Consiglio di Quarteire 5

Un’occasione per festeggiare e divertirsi, per crescere e conoscersi, aspettando il Natale insieme agli allievi della Scuola di Teatro L’Imbarco.

ore 16.30

Le Nomade Fidèle

con il Corso Piccoli Attori a cura di Isabella Quaia

Un viaggio alla scoperta del colore del tempo e dei territori dell'invenzione e dell'incanto dell'artista Jean Michel Folon. Attraverso improvvisazioni guidate e le suggestioni delle opere dell'artista belga, i ragazzi del corso Junior dei Teatri d'Imbarco ci guideranno in un'atmosfera sospesa tra il sogno e la realtà.

ore 21.00

Piccole storie

con gli allievi del Corso Adulti a cura di Anna Meacci

Non esistono storie, esistono avvenimenti. Un fatto diventa storia quando qualcuno è disposto a raccontarlo.

Sabato 12 gennaio ore 21

Animali Celesti

CANTO D’AMORE ALLA FOLLIA

di Alessandro Garzella

con Alessandro Garzella e Francesca Mainetti

Un fulminante dialogo – o forse un monologo a due voci – tra due amanti, tra due sogni, tra due corpi differenti nei sessi e nella fisicità: ecco il poema erotico, di lancinante passione, che Alessandro Garzella ha scritto per sé stesso e Francesca Mainetti. Canto d’amore alla follia è la nuova tappa di un percorso plueriennale che la compagnia di teatro d’arte civile Animali Celesti ha dedicato a valorizzare l’espressione del disagio e la marginalità, indagando l’inesausto legame tra teatro e follia.

Venerdì 18 e sabato 19 gennaio ore 21

Teatri d’Imbarco

LA LEGGENDA DEL PALLAVOLISTA VOLANTE

con Andrea Zorzi, Beatrice Visibelli

testo Nicola Zavagli, Andrea Zorzi

movimenti coreografici Giulia Staccioli

regia Nicola Zavagli

Torna al Teatro delle Spiagge dopo una lunghissima tournée nazionale lo spettacolo-evento che vede in scena Beatrice Visibelli e il campione del mondo di pallavolo Andrea Zorzi: un viaggio in un pezzo di storia nazionale e nelle vicende della ‘Generazione di fenomeni’, e al contempo una riflessione sullo sport e sul patrimonio di lezioni etiche, civili e morali che in esso è racchiuso.

9 / 10 febbraio

INCANTATE

A cura di Teatri d’Imbarco

Due serate dedicate al teatro canzone declinato al femminile, per ascoltare una città, un’isola e le loro musiche, ripercorre la vita di una cantautrice, o indagare le relazione con il proprio non più giovane corpo. La rassegna Incantate propone una selezione di tre titoli che amalgamano il teatro di narrazione con il cantautorato, e creano una preziosa sinestesia tra ricordo e desiderio, tra vita vissuta e immaginata. Al coro delle Musiquorum il compito di accompagnare gli spettatori, domenica 10, con brevi interventi musicali site specific, eseguiti live in teatro o negli spazi attigui.

Sabato 9 febbraio ore 19.30 - (a seguire aperitivo sardo)

Associazione Culturale Sardi in Toscana

Femminas fueddendi

voce e letture Maria Grazia Campus, Gianna Deidda

percussioni Andrea Laschi

chitarra Matteo Brizzi

Maria Lai, Maria Giacobbe, Clara Gallini, Grazia Deledda, le Bellas Mariposas di Sergio Atzeni… Ecco le femminas fueddendi, le donne che parlano e raccontano una Sardegna mitica e ancestrale. Una serata speciale per essere catturati dai versi e dai canti di una terra che dà spazio alle voci femminili, per incontrarsi e ricordare canti e storie, antichi e moderni.

Domenica 10 febbraio

ore 16,30

Settimo Cielo

L’ultima volta che ho visto Parigi

con Gloria Sapio, musiche eseguite dal vivo Andrea Cauduro

inserti drammaturgici Christine Eade, elaborazioni video Maurizio Repetto

Parigi è forse la città che in assoluto può vantare il maggior numero di canzoni ispirate ai suoi luoghi, alle sue atmosfere, ai suoi famosi amori. Proprio le chanson più celebri, arrangiate con un sound metropolitano e contemporaneo, costituiscono qui la mappa emozionale grazie alla quale Gloria Sapio e Maurizio Repetto guidano gli spettatori attraverso rue e arrondissement, in una Parigi eterna e sempre nuova, inaspettata eppure riconoscibile.

ore 21

Associazione Giotto in Musica

Io sono Chi

di e con Alessia Arena

testo Valerio Nardoni, collaborazione artistica Daniela Morozzi, regia Matteo Marsan

Io sono Chi, ovvero teatro di narrazione, di storie di corpi e di mani, di uomini e di donne; storie universali. Sul palco Alessia Arena, con il chitarrista Claudio Toldonato, per raccontare tra parole e musica la vitalità del mondo delle residenze per anziani, tracciando una linea tra identità e relazione con il proprio corpo.

intera giornata

Coro Le MusiQuorum diretto da Maria Grazia Campus

Caterina e le altre

Caterina Bueno, Giovanna Daffini, Rosa Balistreri: donne che hanno saputo raccontare il popolo, il mondo del lavoro, i costumi di un’Italia povera ma ancora attuale. Storie di vita e di quotidianità, di un mondo rurale impresso nel canto e consegnato alla nostra memoria.

22 / 24 febbraio

DIMENTICANZA – musica, teatro, cinema

Un progetto artistico di Anna Meacci

In collaborazione con Teatri d’Imbarco

Tre giornate dedicate alla memoria, per arginare – attraverso i molteplici linguaggi dell’arte – il rischio dell’oblio: Dimenticanza si pone l'obiettivo di interrogarsi sul rischio quotidiano di smarrire il ricordo della storia, offrendo così una prospettiva intima sul più celebre dei nostri cantautori, uno sguardo sul ruolo della memoria nel teatro di narrazione, un racconto su una Firenze ruggente. Il progetto è già attivo da due anni grazie a un laboratorio di teatro permanente condotto da Anna Meacci; i partecipanti, stimolati alla scrittura di monologhi di narrazione, saranno protagonisti, nel corso della rassegna, della loro messa in scena.

Venerdì 22 febbraio – intera giornata

Sulla mia cattiva strada

A vent’anni dalla sua morte, Dimenticanza dedica la giornata di apertura a Fabrizio De André, indimenticato poeta degli emarginati e degli ultimi, ai quali ha saputo donare una nuova dignità. Negli spazi del Teatro delle Spiagge si alterneranno a interventi cantati e recitati momenti di incontro e riflessione curati da personalità della cultura, per delineare un affresco del rapporto di Faber con Genova, con la poesia e con la letteratura. L’evento cinematografico della giornata è la proiezione del documentario di Teresa Marchesi Effedià – Sulla mia cattiva strada, prima biografia per immagini dell’artista.

Sabato 23 febbraio – intera giornata

Che ruolo ha la memoria nell’arte scenica?

Quali potenzialità è in grado di dispiegare? La seconda giornata della rassegna è dedicata a indagare il rapporto tra ricordo e oblio nel teatro, grazie alla riflessione di artisti, operatori.

Domenica 24 febbraio – intera giornata

L'universale

di Federico Micali

L’Universale fu molto più di una sala cinematografica: fu il fertile terreno di crescita, aggregazione e confronto per una generazione curiosa e appassionata. La giornata conclusiva della rassegna è dedicata alla proiezione de L’Universale di Federico Micheli, racconto della gioventù di tre ragazzi sullo sfondo della San Frediano degli anni Settanta. Ma c’è spazio anche per gli spettatori più piccoli e le loro famiglie, con La terra è una gran giostra, scritto da Debora Bertozzi e illustrato da Sergio Staino.

2 / 3 marzo

¡AY SUDAMERICA!

A cura di Teatri d’Imbarco

Un viaggio teatrale attraverso il continente latinoamericano, per assaporarne l’atmosfera, farsi conquistare dai colori e dalle canzoni, tentare di afferrarne le struggenti bellezze e comprendere i suoi indicibili orrori. Teatri d’Imbarco e Laboratori Permanenti raccontano un Messico sensuale e drammatico, culla di alcuni degli artisti più significativi del Novecento, e la Colombia dei narcotrafficanti, della guerriglia, della voglia di riscatto.

Sabato 2 marzo ore 19 ( a seguire aperitivo)

Quiero morirme de manera singular

di e con Johan Esmiro Tirado Diaz

«La domanda che mi pongo è: chi mi ammazzerà qui in Colombia? I guerriglieri? I paramilitari? I narcos o il governo?». Questa è la domanda che si è fatto diciannove anni fa Jaime Garzon, comico capace di risvegliare dal torpore – con la sola arma della satira politica – un’intera nazione. Johan Esmiro Tirado Diaz presenta il primo studio di una creazione dedicata a un uomo che attraverso la comicità svelava il volto corrotto e violento dell’élite.

ore 21

Laboratori Permanenti

Messico e nuvole

di e con Caterina Casini

Il racconto di un Messico passionale e generoso, terra di artisti, pittori, poeti e cineasti. È un dipinto che fonde il fantastico e il polare quello che Caterina Casini realizza per il pubblico, evocando la libertà, la dignità e la creatività di un popolo che ha saputo vivere in pieno la propria umanità.

Domenica 3 marzo ore16.30

Teatri d’Imbarco

Fino all’ultimo sguardo. Ritratto messicano di Tina Modotti

con Beatrice Visibelli, Chiara Riondino

pagine tratte da Tina di Pino Cacucci, adattamento e regia Nicola Zavagli

Un concerto per voce e chitarra, una partitura che compone – nota dopo nota, parola dopo parola – il ritratto di Tina Modotti, attivista politica e fotografa, donna in fuga dalla Storia verso orizzonti sempre nuovi, sempre diversi: dall’Italia rurale alla California hollywoodiana, fino al Messico irredentista e ribelle.

8 / 10 marzo

DIASTEMA FESTIVAL

A cura di Teatro del Mantice in collaborazione con Teatri d’Imbarco

La rassegna propone spettacoli di giovani artisti nazionali, seminari, incontri, dibattiti, occasioni per promuovere una miglior conoscenza di tutti gli spazi interni a noi stessi: come i diastemi, gli intervalli nella dentatura, imperfetti e tuttavia affascinanti. Le creazioni in scena spogliano testi classici dalle incrostazioni della tradizione per farne emergere la sostanza profonda.

Venerdì 8 marzo ore 21

Cidda – Infuso

PFF. Trisonata per corpo femminile e pianoforte

di Valentino Infuso con Valentina Cidda

La musica del pianoforte è il filo teso di un racconto fatto di ombre evanescenti tra memorie e fantasie. PFF è una fiaba diversamente reale, un assolo per corpo femminile e pianoforte.

Sabato 9 marzo

ore 20

Anomalia Teatro

Antigone. Monologo per donna sola

di e con Debora Benincasa, regia Amedeo Anfuso

La storia attraversa le ossa di una ragazzina magra, che cerca di uscire dalla prigione ridendoci contro, abbassandosi per cambiare punto di vista, ironizzando per alleggerire il dramma, per poi lasciarsi trascinare nella poesia, indugiare nel grottesco o nei versi di una canzone. Eppure Antigone ha i denti del lupo e la rabbia del cacciatore. Preferisce lottare. O decide di morire.

ore 22

eUROPA tEATRI

Improvvisamente Alice

di e con Giulia Canali regia in collaborazione con Franca Tragni

Un imprevisto interrompe il viaggio di Camilla, un’ipotetica ragazza, in un’ipotetica stazione. È lì, dove ti prende la noia, che si accendono i ricordi, forse i sogni. E Camilla si ritrova così a inseguire un coniglio bianco, a parlare del tempo con il Cappellaio Matto, a chiedere informazioni a un gatto e a scappare da una regina che taglia teste. Alla ricerca di una risposta alla domanda «Chi sei tu?» .

Domenica 10 marzo ore 21

Accademia Teatro Dimitri

TO BE. Physical Theatre Show

di Francesco Meloni, Alessandra Francolini con Alessandra Francolini

La storia di un’attrice che decide di affrontare il monologo più celebre della storia, il «To be or not to be» pronunciato da Amleto. Il desiderio di scardinare i significati nascosti del testo la portano a vivere un'esistenza in bilico tra apparenza ed essenza, tra circo e teatro, tra dramma e comicità, tra vita e

morte. Le parole di Shakespeare servono da guida e ispirazione per raccontare l’esistenza dell’essere umano nella sua perenne lotta per una sopravvivenza felice.

Domenica 24 marzo ore 21

In occasione della Festa del Purim

Evento organizzato in collaborazione con La Comunità Ebraica di Firenze, con la partecipazione di Teatri d’Imbarco e Balagan Café Orkestar

GAN EDEN RESTAURANT

di e con Giuseppe Burschtein, Ugo Caffaz

Una sfida fra la cucina ebraica ashkenazita, tipica dell’Europa centro orientale, e la cucina sefardita di origini spagnola e italiana. Su un palcoscenico trasformato in cucina, Burschtein e Caffaz parlano, discutono, raccontano una cultura millenaria, competono cucinando per il pubblico i piatti tipici delle opposte tradizioni. Alla fine sarà il pubblico, assaggiando, a decretare un vincitore di questa battaglia culinaria…

Sabato 30 marzo ore 19.30 e ore 21

Servomuto Teatro

RITRATTI MISERABILI

ore 19.30 - Fantine. Quando dal caos nacque l’amore

ore 21 - Le petit Gavroche

drammaturgia e regia Michele Mariniello

con Sara Drago (Fantine) e Marco Rizzo (Le petit Gavroche)

Un dittico che rilegge in chiave contemporanea alcuni personaggi dei Miserabili. Fantine. Quando dal caos nacque l’amore immerge la protagonista del romanzo di Victor Hugo nella periferia di una grande città; protagonista de Le petit Gavroche è allo stesso tempo il ragazzino vagabondo e libero, e l’eroe rivoluzionario che muore per la libertà.

5 / 14 aprile

DITTICO MARZIANO

Teatri d’Imbarco presenta, per la prima volta insieme, i due capitoli ‘marziani’ di Alberto Severi. Le avventure di Mara e Alvaro, dalla Firenze del '63 alle spiagge bianche di Vada, dieci anni dopo. Tra risate e lacrime, i due attori disegnano magistralmente una coppia in bilico tra maschera comica e verità umana.

Testo di Alberto Severi - con Beatrice Visibelli e Marco Natalucci - regia Nicola Zavagli

Venerdì 5 e sabato 6 aprile ore 21 - domenica 7 aprile ore 16.30

I Marziani

Sabato 13 ore 21 - domenica 14 aprile ore 16.30 e ore 21

I Marziani al mare

Domenica 5 maggio ore 17 e ore 21

Progetti Carpe Diem / La Casa delle Storie e Il Lavoratorio

PINOCCHI

con Michele Demaria, Giusi Merli, Mila Vanzini, regia Andrea Macaluso

Di Pinocchi ce ne sono tanti, dice Geppetto. E Pinocchi moltiplica in un gioco caleidoscopico di specchi deformanti il romanzo di Collodi: il primo, quello originario. Tanti altri romanzi sembrano così originarsi dalle immagini, dai frammenti, dai suoni: a nascere sono i Pinocchi delle nostre paure e dei nostri sogni.

Venerdì 10 e sabato 11 maggio ore 21

Teatri d’Imbarco

L’ALLENATORE O IL SENSO DELLA VITA

testo Nicola Zavagli e Andrea Zorzi, con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli, regia Nicola Zavagli

Il capitolo conclusivo di una trilogia dedicata allo sport e alla sua valenza umana ed etica: dopo la leggenda del pallavolista volante e Avventuroso viaggio ad Olimpia, Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli tornano in scena con una metaforica e gioiosa riflessione sulla formazione. Al centro, la controversa figura del coach, educatore di uomini e passioni, ma anche seduttore della fortuna.

Venerdì 17 maggio ore 21

in occasione della Giornata internazionale contro l’Omofobia

Anche nel 2019 continua l’impegno di Teatri d’Imbarco a trasformare il palcoscenico in uno spazio di riflessione e denuncia, di racconto e condivisione per promuovere una cultura del rispetto e contrastare il fenomeno dell’omofobia, della bifobia e della transfobia.

Teatri d’Imbarco/Nuovo Teatro Sanità

Quando ero una “boy”

di Antonella Monetti, con Dolores Melodia, Nicole de Leo e Cristian Palmi

La storia di Anna Fougez, prima stella del varietà italiano a cavallo tra gli anni Dieci e Venti. Piume di struzzo, scale, fontane d’argento, gambe nude… E i boys attorno, rigorosamente gay! Lo spettacolo attraversa, oltre a uno spaccato di vita della soubrette, le diverse storie di coming out dei suo ballerini, in un racconto brillante e al contempo drammatico, sospeso tra affabulazione e gioco musicale.

Romanina, la nascita di un cigno

tratto da Io, la Romanina. Perché sono diventata donna di Romina Cecconi

Adattamento di Anna Meacci e Luca Scarlini, con Anna Meacci, regia Giovanni Guerrieri

L vera storia di Romina Cecconi, tra le prime in Italia a cambiare sesso e a subirne le conseguenze e lo stigma, ma affrontando entrambi con decisione e humour. Uno spettacolo tenero, comico, pieno di speranze libertarie, che spinge lo spettatore a superare le apparenze e raccontare al contempo un pezzo di storia del Belpaese, con le sue molteplici contraddizioni.

Giovedì 23 maggio ore 21

Ciurma Storta

ADDIO NUVOLE (Ovvero la guerra di Annibale)

di e con Stefano Luci, percussioni Max Pieri

Una storia nella Storia, l'incontro scontro di due civiltà. Dalla figura di Annibale, una riflessione sul Mediterraneo e su tutti gli esuli della Storia

Giovedì 30 maggio ore 21

SPECIALE CHIUSURA DI STAGIONE

ISA DANIELI in RACCONTAMI

Un evento speciale per chiudere la stagione del Teatro delle Spiagge. Un percorso di donna e di attrice che ha attraversato e attraversa i generi più diversi: la sceneggiata, la tragedia greca, le parole di autori contemporanei. Da Lina Wertmuller a Ugo Chiti, da Annibale Ruccello a Enzo Moscato, da Letizia Russo ad Antonio Tarantino, fino a Ruggero Cappuccio. Parole soffiate fino al cuore di chi ascolta, perché rimbalzino in un'eco mai rassegnata e muta.

TEATRO RAGAZZI 2018.2019

Mercoledì 5 dicembre / Mercoledì 10 aprile Matinée scolastiche

Comune di Firenze

Progetto Chiavi della Città

IlinxTeatro La caduta delle stelle (5-6 / 12)

Adarte e Teatri d'Imbarco Cenerentola Cinese (28-29 / 12) Officine Papage Gaia e l'energia della terra (4-5 / 02) Teatrino dei Fondi Il chicco di grano Tea (19-20 / 02) Giallomare Di segno in segno (26-27 / 02) La Contrada Stabile di Trieste Alice ne paese della meraviglie (13-13 / 03) Teatri d’Imbarco Il bambino dei tappeti La vera storia di Iqbal Masih (19-20 / 03) Teatro Nata Emanuele e il lupo (9-10 / 04)

Domenica 27 gennaio, ore 16.30

Adarte / Teatri d’Imbarco

CENERENTOLA CINESE

di e con Miriam Bardini, Patrizia Mazzoni

Cenerentola Cinese, ispirato alla versione più antica della celebre fiaba, crea un’installazione poetica, dove le luci e i colori immergono il pubblico in un’atmosfera sognante e magica.

Domenica 3 febbraio, ore 16.30

Onda Teatro / Officine Papage

GAIA E L’ENERGIA DELLA TERRA

di e con Silvia Elena Montagnini

Il racconto della sfida ecologica e dei rischi dell’inquinamento globale, in uno spettacolo che educa e diverte gli spettatori più piccoli e le loro famiglie.

Domenica 17 marzo, ore 16.30

Teatri d’Imbarco

IL BAMBINO DEI TAPPETI. La vera storia di Iqbal Masih

di e con Giovanni Esposito

regia Nicola Zavagli

Iqbal Masih, schiavo bambino dell’industria pakistana dei tappeti, ribellatosi al suo destino e costretto a pagare un prezzo altissimo, protagonista di un racconto che tiene vive le sue parole e suoi sogni.

