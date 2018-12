Tramvia, rinviati i lavori di asfaltatura in viale Belfiore

Per il maltempo l’avvio dei lavori di asfaltatura in viale Belfiore è stato rinviato da stasera a domani. Si ricorda che l’intervento è articolato in due fasi: nella prima sono previsti divieti di transito in orario notturno 21-6 nell’area dell’intersezione compresa la corsia che dal sottopasso verso via Benedetto Marcello, quella che prosegue su viale Belfiore verso Porta a Prato e quella che da via Benedetto Marcello rientra su viale Belfiore verso Porta a Prato. Sulla direttrice in arrivo da viale Redi e diretta verso Porta a Prato saranno istituiti restringimenti di carreggiata. In sostanza chi arriva dal sottopasso di Belfiore lato Palazzo Mazzoni potrà proseguire soltanto verso viale Redi, i veicoli diretti verso Porta a Prato dopo il sottopasso dovranno quindi posizionarsi sul viale lato centro. Rimarrà transitabile anche la svolta da viale Redi verso svolta via Benedetto Marcello.

A seguire la seconda fase che interesserà la semicarreggiata del viale Belfiore lato centro con restringimenti di carreggiata e l’impedimento dell’interscambio dei flussi veicolari nel tratto dal sottopasso al semaforo. Previsti anche divieti di sosta e transito in via delle Ghiacciaie (da viale Belfiore a via Cittadella).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze