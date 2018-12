Vedi bene e vivi meglio con Ottica Colpo d'Occhio: aperto tutte le domeniche di dicembre

Se vedi bene vivi meglio: la visione è il senso che fornisce la maggiore quantità di stimoli al cervello e svolge un ruolo primario per la tua interazione con l’ambiente e per la tua vita sociale. Leggere, scrivere, utilizzare il PC, guidare sono tutte operazioni che vengono svolte correttamente solo se si è in possesso di un adeguato comfort visivo. Vedere bene quindi significa svolgere le normali attività in modo migliore!

Vieni da Ottica Colpo d’Occhio, un gruppo di professionisti altamente qualificati potrà seguirti e consigliarti la migliore soluzione alle tue esigenze!

Non aspettare, prenota la tua visita optometrica nel nostro centro in viale Centofiori a Montelupo Fiorentino, davanti alla Asl: assicurati della tua efficienza visiva!

Lo sapevi che...

Un soggetto ipermetrope ha una visione annebbiata da vicino, si affatica particolarmente durante la lettura e necessita di pause?

Un soggetto miope ha una visione annebbiata da lontano, tende sempre ad avvicinarsi al testo che sta leggendo?

Un soggetto astigmatico ha una visione non nitida a tutte le distanze, assume spesso posture scorrette per cercare di vedere meglio?

Ottica Colpo d'Occhio offre un servizio costantemente aggiornato di ottica, optometria e contattologia. Inoltre Ottica Colpo d’Occhio sarà ancora più attenta alla salute dei tuoi occhi e da gennaio, su appuntamento, effettuerà controlli topografici, esami approfonditi della cornea.

Vuoi cambiare il tuo stile di vita? Scegli Ottica Colpo d’Occhio, un professionista ti seguirà passo passo per offrirti soluzioni personalizzate con un’attenzione particolare per il tuo comfort visivo.

Quest'anno regala uno sguardo…

Vieni all’Ottica Colpo D’Occhio e approfitta dell’offerta di Natale!

Troverai l’occhiale giusto da mettere sotto l’albero!

Occhiali da vista completi di lenti a 69 euro, occhiali da sole delle migliori marche a partire da 35 Euro!

E per i più piccoli, in occasione della Festa dell'Immacolata Concezione, Sabato 8 e 15 Dicembre arriva Babbo Natale; vieni a spedire la tua letterina nel nostro ufficio postale!

Un omaggio per tutti i piccoli visitatori.

Segui il programma sul sito online otticacolpodocchio.com

