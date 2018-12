I vent'anni della cooperativa Spes di Pontedera

20 anni di lavoro nel mondo della cooperazione e a favore della comunità in tutta la provincia di Pisa. Sono quelli che la Cooperativa S.P.E.S. festeggerà domani, martedì 4 dicembre, presso l'Auditorium Museo Piaggio di Pontedera.

A partire dalle 9.30 l'evento 20 anni S.P.E.S.i bene racconterà a più voci l'esperienza della cooperativa alla presenza del sindaco di Pontedera Simone Millozzi, del direttore della Caritas di Pisa don Emanuele Morelli e dell'on. Paolo Fontanelli, con la tavola rotonda L'innovazione cambia il futuro? Nuovi approcci alle sfide del sociale, con gli interventi di Claudia Fiaschi, portavoce Forum Terzo Settore, di Stefano Granata, presidente Federsolidarietà, di Benedetto Gui, docente di Economia Civile e di Comunione (Istituto Universitario Sophia), di Eliana Cavazza, pedagogista e formatrice in Prosocialità, e moderata dal giornalista del Corriere della Sera Jacopo Storni. Inoltre Barbara Tognotti porterà il saluto della Società della Salute della Valdera.

Un lungo viaggio per la S.P.E.S., acronimo che nella forma della parola latina speranza significa “Servizi alla Persona Educativi e Socio-sanitari”, cominciato nel 1998 e cresciuto a 360 gradi, dedicandosi sempre alle necessità assistenziali del territorio e ai bisogni delle persone più fragili, fino ad occupare oggi 40 lavoratori.

Nata come un semplice progetto di assistenza domiciliare rivolto a persone affette da patologie significative (malati oncologici, Hiv, malati terminali, anziani con disturbi del comportamento), la Cooperativa, che dal 2005 ha la Certificazione di Qualità rilasciata da Rina service ISO 9001:2015 per assistenza domiciliare, ha poi allargato il proprio raggio d'azione a cominciare dalla RSA Villa Sorriso della Misericordia di Pontedera, struttura residenziale sanitaria assistita per anziani accreditata dalla Regione dal 2011, che arricchisce l’offerta di cura agli anziani nel territorio della Valdera.

Stefania Lupetti, presidente della Cooperativa S.P.E.S., ricorda gli inizi: “Nel 1998 da tempo ero impegnata nel volontariato rivolto ai malati di Aids. Un amico mi segnalò un bando della Regione Toscana con un invito a presentare progetti innovativi che potessero dar luogo alla nascita di aziende di imprenditoria femminile. Arrivammo tra i primi progetti finanziati. Eravamo in tre a lavorare all'inizio, poi il numero è cresciuto. Oggi siamo in 40 lavoratori, ma è stata data la possibilità di lavorare per il breve-medio periodo anche a una ottantina di persone”.

La Cooperativa gestisce attualmente a Pontedera la scuola d’infanzia San Giuseppe, il servizio infermieristico al Poliambulatorio San Giuseppe (gestito dalla Cooperativa Stefano Corte), il Nido Antonietta Delogu, grazie alla collaborazione con i Padri Cappuccini e con la Fondazione Antonietta Delogu, il servizio educativo pomeridiano all’asilo nido comunale La Coccinella.

“La RSA Villa Sorriso è stato il primo importante banco di prova, dove abbiamo avuto modo di sviluppare la nostra idea di cura – spiega Stefania Lupetti – dando alla residenza un'immagine il più possibile vicina a quella di una casa, dove gli anziani potessero sentirsi persone prima che utenti, con un approccio multidisciplinare e con la valorizzazione delle competenze tecniche, ma anche delle aspirazioni personali di ciascun lavoratore”.

In questi anni S.P.E.S., che aderisce al progetto di Economia di Comunione – con l'impegno ai vari livelli a promuovere una prassi ed una cultura economica improntata alla comunione, alla gratuità e alla reciprocità – ha dato impulso alla nascita di altre cooperative (Il Diamante, la Stefano Corte, l'Alma Pace) e ha sviluppato sinergie con Associazioni diverse fra loro per svolgere servizi di prossimità (Pronto badante, Punto famiglia, eccetera), oltre ad aderire al consorzio CO&SO e CGM.

In occasione dell'evento del 4 dicembre verrà presentata anche la mostra dello scultore Learco Neri e del fotografo amatoriale Giuseppe Comito. Si svolgerà inoltre la proiezione di un video realizzato dai volontari del Servizio Civile e saranno consegnate delle pergamene alle socie storiche.

