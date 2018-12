A1, completati i lavori della nuova Galleria Boscaccio

Sono stati completati i lavori della nuova “Galleria Boscaccio”, un’opera di 2 km che fa parte del progetto più generale di ampliamento a 3 corsie dell’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto Barberino di Mugello – Firenze Nord. Stamane stato abbattuto il diaframma della nuova galleria realizzata dalla società Pavimental attraverso le più moderne tecnologie per la sicurezza e con l’impiego costante di circa 50 operai specializzati. I lavori - effettuati attraverso l’impiego della fresa più grande d’Europa - sono stati caratterizzati dalla realizzazione di 7 nicchie di esodo, 16 nicchie SOS, 4 piazzole di sosta, ciascuna della lunghezza di 80 metri.

Alla cerimonia erano presenti il direttore generale di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, il Presidente di Pavimental, Gennarino Tozzi insieme all’Amministratore delegato, Franco Tolentino, oltre a rappresentanti delle autorità locali.

Il progetto di ampliamento della tratta Barberino di Mugello – Firenze Nord dell’Autostrada A1 procede quindi come da cronoprogramma. La galleria, che entrerà in funzione al termine dello scavo della Galleria Santa Lucia, sarà la sede della nuova carreggiata Sud a 3 corsie, in aggiunta alla variante del tracciato attuale, e agevolerà i flussi di traffico in direzione Firenze.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Barberino di Mugello