Alla San Giorgio l'inaugurazione della mostra 'Lontano dalle gabbie' di Paolo Tesi

Giovedì 6 dicembre alle 17.30 nella biblioteca San Giorgio sarà inaugurata la mostra di Paolo Tesi dal titolo Lontano dalle gabbie.

Paolo Tesi è un artista pistoiese della generazione che segue da vicino quella “di mezzo”. Suoi quasi coetanei sono infatti Gianfranco Chiavacci, Giorgio Ulivi, Giuseppe Gavazzi, Massimo Biagi ed altri. Nella ormai ultracinquantennale carriera ha utilizzato la sua straordinaria capacità grafica (è un disegnatore di primissima fascia) per organizzare e domare le pulsioni che gli venivano dal profondo, da un subconscio tanto generoso quanto problematico da decifrare, spesso esplosivo e alla radice ormai da alcuni decenni di una pittura visionaria e coinvolgente.

La mostra “Lontano dalle gabbie”, registra un momento interlocutorio della creatività dell'artista. Gli “insektuomini – fusione di insetti e umani– su cui Tesi ha lavorato negli ultimi anni, sembrano scomparsi all’orizzonte, così come Pinocchio, una sorta di “alter ego” per l'artista che ha esplorato in profondità il burattino di Collodi. Troviamo invece nei dipinti esposti, frutto del lavoro degli ultimi mesi, una grande quantità di uccelli di specie diverse, spesso incerte e a volte dietro robuste sbarre. Ma chissà perché anche questa volta l’evidenza della rappresentazione deve fare i conti con il subconscio dell’artista. Le opere infatti hanno ancora quel tasso di inquietudine profonda che Tesi comunica ormai da tanti anni. Solo un po’ più mitigata, forse, o rassegnata.

La mostra, visitabile durante l'orario di apertura della biblioteca (lunedì 14-19, martedì-sabato 9-19) sarà aperta fino all'8 gennaio 2019.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

