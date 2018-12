Anci a Pavia per incontrare gli studenti del liceo Cairoli sull'educazione alla cittadinanza

L'appuntamento è per domani mattina al liceo economico-sociale 'Adelaide Cairoli' di Pavia. La vicesindaca Cristina Giachi, che è anche presidente della commissione istruzione di Anci, il sindaco di Pavia, Massimo Depaoli, l’assessore all’istruzione di Pavia, Laura Canale, il segretario generale Anci, Veronica Nicotra e il dirigente scolastico liceo Cairoli, Bruna Spairani incontreranno gli studenti che nei giorni scorsi hanno chiesto di poter inserire un'ora in più nel loro orario settimanale, per poter approfondire meglio le materie di diritto ed economia e prepararsi su 'Cittadinanza e Costituzione', materia che verrà richiesta per la prima volta nel nuovo esame di maturità. Il progetto prevede un'ora in più di diritto in prima e un'ora in più di economia in seconda, con l'attenzione che verrà riservata, soprattutto, sull'economia finanziaria.

"I giovani sono il futuro dell'Italia e dell'Europa – ha dichiarato la vicesindaca Giachi – sono felice che gli studenti del Cairoli di Pavia abbiano chiesto di aggiungere un'ora in più al normale orario scolastico per approfondire e studiare la Costituzione, per comprendere quale sia il valore reale e assoluto delle nostre istituzioni repubblicane e per acquisire le competenze di cittadinanza necessarie oggi per realizzare se stessi nella complessità sociale che abitiamo. É proprio con questo sentire che da Firenze è nata la proposta di una legge di iniziativa popolare per reintrodurre l’insegnamento dell’educazione alla cittadinanza come materia con una sua valutazione in tutti gli ordini e gradi della scuola italiana".