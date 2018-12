Basket in lutto, è scomparso coach Piernicola Salerni. Il cordoglio dell'Abc

Il basket italiano e toscano piange. Oggi, martedì 4 dicembre, all'età di 85 anni è scomparso Piernicola Salerni. Lo ricordano a Pistoia per la grande cavalcata dalla C alla A2, lo commemorano a Castelfiorentino per il lavoro che ha compiuto con l'Abc. Proprio la società castellana ha diramato la seguente nota di cordoglio.

"La società Abc esprime tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Piernicola Salerni, uno dei grandi allenatori che hanno fatto grande la pallacanestro in Toscana. Dirigente di spicco del Comitato Nazionale Allenatori è stato per anni anche formatore degli allenatori dell’Abc Castelfiorentino. La società e tutto il popolo gialloblu ci tengono dunque a fare le più sentite condoglianze alla famiglia e a rivolgere a Piernicola l’ultimo, grandissimo saluto".

