Consulente genetico, nuovo corso di laurea magistrale in lingua inglese

Nasce un nuovo corso di laurea magistrale in lingua inglese, all’Università di Siena, per creare figure professionali che saranno sempre più richieste dal sistema sanitario: il consulente genetico. Si tratta di un professionista che lavora a stretto contatto con i genetisti e si occupa di consulenze per la decisione sull’effettuazione del test genetico o per la comunicazione del risultato e delle sue implicazioni. Tra le aree di attività ci sono, ad esempio, la consulenza relativa ai test prenatali, ai test preconcezionali, al cancro. In una scienza medica che va verso la medicina di precisione, ovvero una medicina “personalizzata” in base anche alle caratteristiche genetiche del paziente, questa figura diventerà centrale.

Il corso di laurea, con un taglio internazionale e docenti provenienti da varie università europee, oltre che dall’Ateneo di Siena, è il primo in Italia nel suo genere e va a formare una figura già molto ricercata nel mondo anglosassone, dove per ogni medico genetista lavorano sue consulenti genetici.

E’ possibile iscriversi al corso dopo una laurea triennale in una professione sanitaria oppure dopo una laurea triennale in biologia, biotecnologie, infermieristica o psicologia. Il termine per iscriversi ai corsi di laurea magistrale dell’Università di Siena scade il 20 dicembre.

Con l’istituzione di questo corso, salgono a 18 i percorsi di studio insegnati interamente in inglese. Oltre a Genetic Counsellors, novità di questo anno accademico sono il corso in Biotechnologies of Human Reproduction, e in area economica il corso in International Accounting and Management.

Le informazioni per l’iscrizione sono a questa pagina web: https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/iscrizioni

Il sito web del corso di laurea: https://genetic-counsellors.unisi.it/en

L’offerta didattica in lingua inglese dell’Università di Siena: https://en.unisi.it/teaching/courses-taught-english/degree-courses-taught-english

