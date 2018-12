I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, stanno intervenendo sul tratto autostradale A1 direzione sud altezza km 309 tra le aree Chianti e Rignano, per l'incendio di un mezzo pesante fermo in corsia d'emergenza. L’automezzo trasporta materiale plastico. In corso le operazioni di minuto spegnimento e la messa in sicurezza. Il transito scorre su una sola corsia.

