Fondazione Stella Maris, visita del sindaco Michele Conti

Visita del sindaco Michele Conti, insieme all’assessore delle politiche sociali Gianna Gambaccini, al IRCCS Fondazione Stella Maris di Calambrone. Ha incontrato i vertici e primari dell’Istituto Scientifico per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il presidente Giuliano Maffei, il direttore generale Roberto Cutajar, il direttore scientifico prof. Giovanni Cioni, Giuseppe De Vito direttore sanitario.

«Con molto interesse ho visitato l’Istituto della Fondazione Stella Maris, un'altra eccellenza del nostro territorio che si occupa di un ampio spettro di campi, dalle neuroscienze all'anatomia, dalla fisiologia alla biochimica. Mi sono stati prospettati molti progetti di sviluppo che come Amministrazione sicuramente intendiamo sostenere per rendere questa città sempre più all’avanguardia nella ricerca scientifica, anche in campo biomedicale», dichiara il sindaco Michele Conti.

Al Sindaco sono state esposte le principali novità del piano di sviluppo della Stella Maris, compreso lo spostamento dell’attività ospedaliera nell’area di Cisanello a Pisa e lo sviluppo nella sede originaria di Calambrone di un Centro di protonterapia.

