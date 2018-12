Fungaiolo trova ordigno bellico in Versiliana, area isolata

La sorpresa per un cercatore di funghi nel bosco della Versiliana si è imbattuto in qualcosa di diverso da un raro esemplare di fungo. Il pietrasantino di 56 anni si è trovato di fronte a un proiettile di mortaio della Seconda Guerra mondiale seminterrato in cattivo stato di conservazione. L'uomo ha segnalato la strana presenza e l'area è stata prontamente ed adeguatamente isolata e segnalata. L'ordigno non è stato valutato di immediato pericolo per la popolazione ed è stato quindi attivato il protocollo per la rimozione in sicurezza dell'ordigno. Si tratta di un residuato bellico, della lunghezza di circa 20 centimetri e diametro 5, rinvenuto a circa 60 metri in linea d'aria dalla stradina interna della pineta, vicino all'ex maneggio. Sul posto sono intervenuti sia la polizia municipale del Comune di Pietrasanta e il comando dei carabinieri di Tonfano.

