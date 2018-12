Auto si schianta contro il muro poi viene tamponata

Una Fiat Punto si e schiantata contro il muro di una casa a Limite sull'Arno ieri sera, lunedì 3 dicembre, intorno all'ora di cena. L'incidente è terminato con un tamponamento della Lancia Ypsilon. Sul posto i vigili del fuoco da Empoli e due ambulanze per i due occupanti. Una giovane è stata trasferita in ospedale in codice giallo per le ferite riportate. Pare che sulla Fiat fossero presenti due giovani. Si presume che l'asfalto scivoloso e la pioggia di ieri abbia contribuito all'incidente.

