Muri rumorosi, evacuate 24 famiglie da uno stabile fiorentino

I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale stanno intervenendo dalle 5.00 nel comune di Firenze in via Doni, 51 per la verifica della stabilità di un condominio di 7 piani fuori terra, a seguito di alcuni rumori provenienti dai muri.

I vigili del fuoco in via precauzionale hanno evacuato gli abitanti dei condomini del civico 51 e del 49, per un totale di 24 famiglie.

Sono attualmente sempre in corso le verifiche del personale vigilfuoco.

Sul posto il polizia municipale.

Sul posto 3 automezzi di cui un'autoscala 9 unità, di cui un funzionario.

