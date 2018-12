A Natale regala il Museo: come acquistare biglietti-strenna per l’ingresso al Fattori e al Museo della Città

“A Natale regala il Museo” potrebbe essere lo slogan che il Comune di Livorno lancia in questo periodo prenatalizio per promuovere le visite ai musei civici cittadini. Un biglietto d’ingresso al museo Fattori, come al Museo di Città, potrebbe essere infatti una buona idea per un dono ad un amico o a un parente, una strenna “intelligente” per conoscere il patrimonio artistico cittadino.

Acquistare biglietti-dono è molto semplice: basta rivolgersi direttamente al reference del Museo Fattori (via San Jacopo in Acquaviva, 65) o al Museo di Città dei Bottini dell’Olio (piazza del Luogo Pio) dove – dietro pagamento – si possono ritirare direttamente i biglietti con timbro di riconoscimento “omaggio”.

Si ricorda che il costo del biglietto di ingresso al Museo Fattori di Villa Mimbelli è di 6 euro (intero) 4 euro (ridotto); l’ingresso al Museo della Città (comprensivo sezione collezioni cittadine e arte contemporanea) 8 euro ( intero), 6 euro (ridotto) mentre l’ingresso solo alla sezione collezioni o solo alla sezione arte contemporanea è 5 euro (intero), 3.50 euro (ridotto).

Esiste anche la possibilità di acquistare un biglietto cumulativo Museo della Città + Museo “Fattori” al costo di 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto).

Varie opzioni dunque per visitare le strutture museali cittadine, scegliendo il percorso che risulta più gradito.

In questo periodo si potrà ammirare all’interno del Museo “Fattori” di Villa Mimbelli accanto alla ricca collezione permanente di opere una vera “chicca”: la bellissima “Gotine Rosse” di Giovanni Fattori”, proveniente dalla Gam di Torino, per l’occasione esposta a fianco di altri due capolavori fattoriani: “Ritratto di contadina” e “Ritratto della prima moglie”. E negli attigui Granai di Villa Mimbelli ultimi giorni ( chiude il 6 gennaio) per visitare l’antologica dedicata al pittore labronico Ferruccio Rontini.

Per chi è amante del contemporaneo merita davvero una visita la chiesa sconsacrata del Luogo Pio che ospita la sezione di arte contemporanea del Museo della Città. Un suggestivo allestimento, all’interno degli interni barocchi della chiesa, di opere d’arte tra le più significative della collezione civica livornese: opere di Pascali, Isgrò, Nigro, Tancredi etc. Per gli amanti della storia della città invece il Museo di Città –sezioni collezioni cittadine- offre un ricco materiale di oggetti d’arte che “raccontano” la storia urbanistica, religiosa, sociale di Livorno. Un’esperienza immersiva nel passato.

Si ricorda inoltre che fino al 6 gennaio prossimo (festa dell’Epifania) per avvicinare i più piccoli e i ragazzi (under 14) al mondo dei musei è previsto il biglietto d’ingresso gratuito. Da 0 a 14 anni si può dunque entrare gratis sia al Museo Fattori che al Museo di Città per tutto il periodo natalizio.

Orari d’ingresso e aperture

Museo “Fattori” di Villa Mimbelli

Aperto dal martedì alla domenica in orario : 10-13 e 16-19.

Chiuso il lunedì. Rimarrà chiuso lunedì 24 dicembre, il 25 dicembre, il 31 dicembre (lunedì), il 1° gennaio.

Tel. 0586/Tel: 0586/808001-824620-824630 Email: museofattori@comune.livorno.it

Museo della Città dei Bottini dell’Olio

Aperto dal martedì alla domenica in orario continuato: 10-19

Chiuso il lunedì. Rimarrà chiuso lunedì 24 dicembre, il 25 dicembre, lunedì 31 dicembre, il 1° gennaio

Tel. 0586/ 824551. Email : museodellacitta@comune.livorno.it

