Ordinanza anti-bivacco a Pisa, Danti: "Raccolto il doppio del necessario per ricorso alla Presidenza"

In meno di una settimana abbiamo raccolto il doppio di quanto necessario per pagare il contributo unificato per il ricorso al Presidente della Repubblica contro le ordinanze della Lega a Pisa.

Con 650 euro pagheremo il contributo unificato. Gli altri soldi serviranno per le spese legali, per il ricorso al Giudice di Pace quando ci notificheranno la multa e per contribuire all’organizzazione delle lezioni in piazza promosse dagli studenti (naturalmente documenteremo tutto nel dettaglio). Grazie ancora a tutte e tutti noi che abbiamo donato così tanto in tanti.

Si può continuare a contribuire:

versamento su PostePay Evolution

Intestato a Dario Danti

Causale “ricorso a Mattarella contro le ordinanze leghiste”

IBAN: IT55X3608105138295338795352

(per i bonifici)

Numero carta: 5333171077213391

(per versamenti da uffici postali e tabacchi)

Codice fiscale: DNTDRA77C07G702P

Dario Danti

Tutte le notizie di Pisa