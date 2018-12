Premio Il Passignano, individuati i cittadini virtuosi

Il Premio Il Passignano, promosso dal Comune e organizzato da Alberto Marini, presidente del Consiglio comunale, ha decretato i cittadini più virtuosi dell’edizione 2018. Sono stati identificati nomi ed esperienze che offrono modelli del buon vivere tavarnellino. L’Istituto Don Milani, l’associazione onlus La Racchetta, Marcello Caldori e l’associazione Corale del Borghetto, riconoscimento quest’ultimo attribuito per i 50 anni dalla fondazione dell’associazione, sono tra gli esempi locali che con le loro buone pratiche hanno contribuito a migliorare il livello della qualità della vita e a diffondere il nome del territorio in Italia e nel mondo.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 16 dicembre alle ore 16.30 presso la sala consiliare Luig Biagi di Tavarnelle. “Si tratta di un’edizione speciale del riconoscimento – dichiara il presidente Alberto Marini – che offre alla comunità un’occasione di festa corale, inserita nelle celebrazioni di Santa Lucia, anche quest’anno il Comune ha stabilito di mettere in primo piano le qualità e l’impegno di cittadini, fra associazioni, imprese, gruppi, che si sono distinti nei campi più diversi; ancora una volta lo slancio è partito dal basso con le candidature che hanno preso spunto dalle proposte dei cittadini”. L’obiettivo del Premio, storico appuntamento atteso da tutta la comunità, è quello di designare i volti e le azioni di coloro che si ritengono possano rappresentare un modello culturale da emulare per senso civico, spirito collettivo e cittadinanza attiva e responsabile. Il programma della serata prevede una prima occasione in cui saranno premiati gli studenti dell’anno scolastico 2017/2018, residenti nel Comune di Tavarnelle, che hanno conseguito 100/100 o 100 con lode e l’esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Don Milani con votazione 10 e lode. In questa fase saranno assegnati anche i riconoscimenti alle associazioni che nel 2018 celebrano anniversari di rilievo. Seguirà alle ore 17 la cerimonia ufficiale del premio. All’iniziativa saranno presenti il presidente del Consiglio comunale Alberto Marini, i sindaci di Tavarnelle e Barberino David Baroncelli e Giacomo Trentanovi.

Fonte: Comune di Tavarnelle Val di Pesa

