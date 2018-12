Presepi a scuola, bocciata mozione Lega a Pistoia nonostante la maggioranza

Manuel Vescovi, Massimo Bartolomeo e Sonia Pira, rispettivamente senatore, segretario provinciale e commissario cittadino della Lega: "Siamo particolarmente amareggiati dal fatto che una mozione del nostro Gruppo consiliare a Pistoia, tendente a far sì che venissero collocati dei presepi nelle scuole cittadine, sia stata bocciata. Da sempre il nostro partito è fautore delle più antiche tradizioni culturali e religiose, che difenderemo sempre ed in ogni luogo, e ritenevamo, quindi che uno dei simboli del Natale potesse fare bella mostra di se negli istituti pistoiesi. Obiettivamente non capiamo le reali motivazioni che hanno portato alcuni esponenti delle locali liste civiche a non unirsi alla nostra proposta; un'iniziativa che non pensavamo essere così 'rivoluzionaria' da ricevere il voto contrario di alcuni consiglieri non di sinistra. Era un modo concreto di valorizzare un particolare momento dell'anno, molto sentito dai più piccoli, dando loro la possibilità di ammirare, fra una lezione e l'altra, la rappresentazione della nascita di Gesù."

Fonte: Lega Toscana - Ufficio stampa

